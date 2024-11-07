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«Трамп как бульдозер прошелся»: Лукашенко дал оценку предварительным итогам выборов в США
07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На выборах в Беларуси ни Трамп, ни Харрис не набрали бы голосов с такой политикой, которую они проводят. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время общения с журналистами на традиционном чемпионате по колке дров среди СМИ, передает «МИР 24».
Лукашенко подчеркнул, что ему все равно, кто выиграл выборы в США. Но не безразлично, какую политику будут проводить Штаты. Президент поделился мнением, что Вашингтон продолжит давить на Европу, и это может вылиться в соперничество.
Во время посещения чемпионата по колке дров президент Беларуси провел мастер-класс для участников.
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О политическом событии президент республики Беларуси порассуждал во время общения с журналистами на чемпионате по колке дров среди СМИ.
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