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«Трамп как бульдозер прошелся»: Лукашенко дал оценку предварительным итогам выборов в США

07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Трамп как бульдозер прошелся»: Лукашенко дал оценку предварительным итогам выборов в США
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

На выборах в Беларуси ни Трамп, ни Харрис не набрали бы голосов с такой политикой, которую они проводят. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время общения с журналистами на традиционном чемпионате по колке дров среди СМИ, передает «МИР 24».

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения. Камала – героическая женщина, и ей не надо плакать. Америка созрела избрать чернокожего президента, но Америка не созрела еще избрать женщину», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что ему все равно, кто выиграл выборы в США. Но не безразлично, какую политику будут проводить Штаты. Президент поделился мнением, что Вашингтон продолжит давить на Европу, и это может вылиться в соперничество.

«Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать. Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности, и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое – сегодня где они? Мир жутко меняется. Они, конечно, будут болеть за свои страны, за Европу. И вот тут не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы», – предположил Лукашенко.

Во время посещения чемпионата по колке дров президент Беларуси провел мастер-класс для участников.



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О политическом событии президент республики Беларуси порассуждал во время общения с журналистами на чемпионате по колке дров среди СМИ.
 
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