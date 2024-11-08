Выборы президента в Беларуси: дан старт сбору подписей, по всей стране работают тысячи инициативных групп

За одного потенциального кандидата – одна подпись, но поддержать автографом можно и нескольких выдвиженцев сразу. Таких точек для сбора по всей стране сотни. А в инициативных группах – тысячи активных белорусов.

«Большинство партийных, но также есть родственники и представители других организаций, которые не остались в этот день безучастны. Они поддержали нас, и мы вместе разделяем данное мероприятие», – рассказал член инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата в президенты Беларуси Александр Майский.

В предвыборной гонке участвуют семь кандидатов, два из которых женщины . Например, эта инициативная группа символом выбрала брошь с васильком, как у Белорусского союза женщин. Но целевая аудитория не только представительницы прекрасного пола.

«Первый человек, который оставил подпись, был мужчина! Все могут подходить – и молодые люди, и мужчины, и женщины, и люди пожилого возраста. Все интересуются и спрашивают, могут оставить свою подпись», – поделилась член инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата в президенты Беларуси Светлана Колесникович.

Группам придется сработать оперативно: имена кандидатов станут известны после 7 декабря. До этого в ЦИК нужно предоставить не меньше ста тысяч подписей. Группы в поддержку выдвиженцев будут собирать подписи на дому и в рабочих коллективах. Чтобы избиратели смогли спокойно решить, каким кандидатам отдать предпочтение.

«Подпись за стабильность. За то, чтобы у нас было все хорошо в стране, и так как я все свои годы проживала в стабильной ситуации, в стабильной стране, я голосую за это», – сказала избиратель Наталья Шляковская.

До официального старта избирательной кампании остался месяц. Только после этого агитация будет разрешена. Среди выдвиженцев – члены партий и беспартийные граждане. В президентской гонке также участвует и нынешний глава государства Александр Лукашенко.