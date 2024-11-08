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Выборы президента в Беларуси: дан старт сбору подписей, по всей стране работают тысячи инициативных групп
08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится к президентским выборам. Инициативные группы начали сбор подписей за своих выдвиженцев. Уже с 7 декабря Центризбирком начнет регистрацию кандидатов в депутаты. Стать ими претендуют семь человек, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В Беларуси – официальный старт сбора подписей. По всей стране работают тысячи инициативных групп. Один из пунктов развернули даже на чемпионате по колке дров среди сотрудников средств массовой информации. Яркие манишки с поддержкой лидера страны и праздничная музыка встречают жителей и в столице. Одна из инициативных групп работает прямо у входа в кинотеатр, в центре города. Место удачное: проходимость высокая, а значит, можно собрать больше подписей.
За одного потенциального кандидата – одна подпись, но поддержать автографом можно и нескольких выдвиженцев сразу. Таких точек для сбора по всей стране сотни. А в инициативных группах – тысячи активных белорусов.
Группам придется сработать оперативно: имена кандидатов станут известны после 7 декабря. До этого в ЦИК нужно предоставить не меньше ста тысяч подписей. Группы в поддержку выдвиженцев будут собирать подписи на дому и в рабочих коллективах. Чтобы избиратели смогли спокойно решить, каким кандидатам отдать предпочтение.
До официального старта избирательной кампании остался месяц. Только после этого агитация будет разрешена. Среди выдвиженцев – члены партий и беспартийные граждане. В президентской гонке также участвует и нынешний глава государства Александр Лукашенко.
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Выборы президента в Беларуси: дан старт сбору подписей, по всей стране работают тысячи инициативных групп
Уже с 7 декабря Центризбирком начнет регистрацию кандидатов в депутаты.
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