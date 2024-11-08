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Как правильно разрубить полено? Лукашенко на мастер-классе по колке дров показал белорусский топор. В турнире по традиции участвовали и журналисты МТРК «Мир»
08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел чемпионат по колке дров. Команда «МИРа» участвует ежегодно. Есть у соревнований и свои традиции. Например, мастер-класс от президента, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Топоры и пилы – главные спортивные инструменты. Задача – распилить бревна, расколоть колодки. А из дров разжечь костер. В команде «МИРа» есть уже и постоянные участники. Александр Свидерский учел ошибки прошлого года. Его профессиональная экономическая точность помогла, теперь никаких штрафных очков.
Хрупкая, но меткая. Татьяна Морозова дебютировала на чемпионате в прошлом году. Сегодня она опять сменила студийный микрофон на топор.
Каждая команда под контролем нескольких судей. Все как на спортивных чемпионатах. Здесь учитывали и время, и нарушения. Штрафные баллы, например, за слишком крупные дрова снижали шансы на победу. За четкостью следили и болельщики. А вот командный дух – задача капитана. Вместе команда «МИРа» заняла в эстафете первое место. А в общем зачете на седьмой строчке из 34.
Самый сложный этап чемпионата – колка дров по-президентски. Задача разрубить полено в полметра. И как это сделать, Александр Лукашенко показал лично. Но для начала инструктаж, который обернулся презентацией белорусской новинки.
Рубить нужно не спеша, посоветовал президент. И на крупные куски, чтобы дрова дольше горели в печи. Такой навык всем пригодится, уверен белорусский лидер.
Внимательность и точный удар, тогда большая колода покорится с первого раза. А если не покорилась, есть другой прием. На одно полено у президента ушло две минуты. Белорусские журналисты близки к такому результату, ведь это уже третий турнир. А вот китайские впервые взяли в руки топоры.
Александр Лукашенко выступил в роли тренера. И делегировал в белорусско-китайскую команду помощника – своего младшего сына Николая. Впервые на чемпионате не только команда из Китая, но и сборная Евразии. В ней представители сразу нескольких стран: Беларуси, России, Молдовы и Армении. Колка дров – дело международное.
Дрова, заготовленные на соревнованиях, по традиции передадут нуждающимся для обогрева в зимний период.
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Как правильно разрубить полено? Лукашенко на мастер-классе по колке дров показал белорусский топор. В турнире по традиции участвовали и журналисты МТРК «Мир»
В Беларуси прошел чемпионат по колке дров. Команда «МИРа» участвует ежегодно. Есть у соревнований и свои традиции. Например, мастер-класс от президента.
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