Как правильно разрубить полено? Лукашенко на мастер-классе по колке дров показал белорусский топор. В турнире по традиции участвовали и журналисты МТРК «Мир»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел чемпионат по колке дров. Команда «МИРа» участвует ежегодно. Есть у соревнований и свои традиции. Например, мастер-класс от президента, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Топоры и пилы – главные спортивные инструменты. Задача – распилить бревна, расколоть колодки. А из дров разжечь костер. В команде «МИРа» есть уже и постоянные участники. Александр Свидерский учел ошибки прошлого года. Его профессиональная экономическая точность помогла, теперь никаких штрафных очков.

«Помощь хорошая, мотивация есть. Но себя не слышишь, даже как дышишь. Но старался, как мог», – отметил бухгалтер-экономист представительства МТРК «Мир» в Беларуси Александр Свидерский.

Хрупкая, но меткая. Татьяна Морозова дебютировала на чемпионате в прошлом году. Сегодня она опять сменила студийный микрофон на топор.

«Было настолько азартно, процесс увлек, я даже не особо обращала внимание на то, что происходит вокруг. У меня была тактика: максимально ровный темп, чтобы не стартовать слишком активно, не потратить силы на старте. И дойти до финиша ровно, спокойно и в силах», – поделилась редактор студии радио представительства МТРК «Мир» в Беларуси Татьяна Морозова.

Каждая команда под контролем нескольких судей. Все как на спортивных чемпионатах. Здесь учитывали и время, и нарушения. Штрафные баллы, например, за слишком крупные дрова снижали шансы на победу. За четкостью следили и болельщики. А вот командный дух – задача капитана. Вместе команда «МИРа» заняла в эстафете первое место. А в общем зачете на седьмой строчке из 34.

«В этом году у нас потрясающий состав. Видно, что ребята готовились. Видно, что тренировались, переживали. Это видно по результатам. Мужская колка дров – седьмое место. «МИР» лучший. Тут даже нельзя слов других подобрать», – отметила директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Самый сложный этап чемпионата – колка дров по-президентски. Задача разрубить полено в полметра. И как это сделать, Александр Лукашенко показал лично. Но для начала инструктаж, который обернулся презентацией белорусской новинки.

«Для того чтобы рубить дрова, надо на них посмотреть и выбрать соответствующий топор. Я для чего это делаю, чтобы наконец-то презентовать белорусский топор. Он немножко тяжелее, чем этот, но емкий такой. Это я из дома привез все свои топоры, которыми я рублю», – сказал Александр Лукашенко.

Рубить нужно не спеша, посоветовал президент. И на крупные куски, чтобы дрова дольше горели в печи. Такой навык всем пригодится, уверен белорусский лидер.

«Запоминайте. Особенно девчонки. Чтобы замуж не выходили абы за кого. У меня в окружении все рубят. От врачей, пресс-секретарей и протокольщиками заканчивая. Вот она трещина и по этой трещине надо рубить. Потому что природа выбрала, где слабее волокна держат», – отметил Александр Лукашенко.

Внимательность и точный удар, тогда большая колода покорится с первого раза. А если не покорилась, есть другой прием. На одно полено у президента ушло две минуты. Белорусские журналисты близки к такому результату, ведь это уже третий турнир. А вот китайские впервые взяли в руки топоры.

Александр Лукашенко выступил в роли тренера. И делегировал в белорусско-китайскую команду помощника – своего младшего сына Николая. Впервые на чемпионате не только команда из Китая, но и сборная Евразии. В ней представители сразу нескольких стран: Беларуси, России, Молдовы и Армении. Колка дров – дело международное.

Дрова, заготовленные на соревнованиях, по традиции передадут нуждающимся для обогрева в зимний период.