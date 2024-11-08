Лукашенко в Полоцке подарили боевой меч времен Всеслава Чародея

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на фестивале «Дожинки» в Полоцке (Витебская область) подарили точную копию боевого меча времен князя Всеслава Чародея, передает БЕЛТА .

Символичный подарок президенту страны вручил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. По его словам, Полоцк является историческим, культурным и религиозным центром Беларуси. Здесь впервые были построены каменный храм, первый монастырь. И еще город был центром одного из самых сильных княжеств – Полоцкого, именно поэтому главе государстве подготовили именно такой необычный подарок.

«Кому, как не вам, использовать преемственность поколений, иметь этот символичный подарок для защиты, укрепления нашей страны», – отметил он.

Меч как символ власти и мужества Лукашенко преподнесли на шкуре волка. И это тоже символично. В полоцкой княжеской династии самым великим правителем был именно Всеслав Брячиславич (правил в 1044-1101 годы). Его назвали Чародеем из-за его политической мудрости. Современники считали, что князь мог превращаться в волка, считавшегося у славян покровителем воинов. Самого Всеслава Чародея в искусстве всегда изображают с волчьей шкурой.

Меч, подаренный президенту, изготавливался исключительно по технологии, характерной для Средневековья: кузнечная сварка, ковка, тиснение, воронение, инкрустация бронзой и дамаскировка проволокой. Использовались железо, мореный дуб, бронза и кожа. Длина меча в ножнах – 101 см, а вес – 1,5 кг.