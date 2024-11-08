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Лукашенко в Полоцке подарили боевой меч времен Всеслава Чародея

08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на фестивале «Дожинки» в Полоцке (Витебская область) подарили точную копию боевого меча времен князя Всеслава Чародея, передает БЕЛТА.

Символичный подарок президенту страны вручил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. По его словам, Полоцк является историческим, культурным и религиозным центром Беларуси. Здесь впервые были построены каменный храм, первый монастырь. И еще город был центром одного из самых сильных княжеств – Полоцкого, именно поэтому главе государстве подготовили именно такой необычный подарок.

«Кому, как не вам, использовать преемственность поколений, иметь этот символичный подарок для защиты, укрепления нашей страны», – отметил он.

Меч как символ власти и мужества Лукашенко преподнесли на шкуре волка. И это тоже символично. В полоцкой княжеской династии самым великим правителем был именно Всеслав Брячиславич (правил в 1044-1101 годы). Его назвали Чародеем из-за его политической мудрости. Современники считали, что князь мог превращаться в волка, считавшегося у славян покровителем воинов. Самого Всеслава Чародея в искусстве всегда изображают с волчьей шкурой.

Меч, подаренный президенту, изготавливался исключительно по технологии, характерной для Средневековья: кузнечная сварка, ковка, тиснение, воронение, инкрустация бронзой и дамаскировка проволокой. Использовались железо, мореный дуб, бронза и кожа. Длина меча в ножнах – 101 см, а вес – 1,5 кг.



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Меч президенту страны вручил на областном фестивале «Дожинки» председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
 
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