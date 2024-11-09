Лукашенко наградил Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. Он назвал ее талант бесценным достоянием культуры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов, передает агентство БЕЛТА .

Награды Пахмутова, отмечающая 9 ноября 95-летний юбилей , удостоена «за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур».

Ранее Лукашенко поздравил Пахмутову с 95-летием, назвав ее талант бесценным достоянием советской и российской культуры. Президент Беларуси подчеркнул, что композитором «создано множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание на белорусской земле». Он пожелал народной артистке СССР доброго здоровья, благополучия и оптимизма.