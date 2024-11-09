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Лукашенко наградил Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. Он назвал ее талант бесценным достоянием культуры
09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил композитора Александру Пахмутову орденом Дружбы народов, передает агентство
Награды
Ранее Лукашенко поздравил Пахмутову с 95-летием, назвав ее талант бесценным достоянием советской и российской культуры. Президент Беларуси подчеркнул, что композитором «создано множество прекрасных произведений, любимых миллионами слушателей и получивших широкое признание на белорусской земле». Он пожелал народной артистке СССР доброго здоровья, благополучия и оптимизма.
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Лукашенко наградил Александру Пахмутову орденом Дружбы народов. Он назвал ее талант бесценным достоянием культуры
В документе уточняется, что композитор награждена за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и...
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