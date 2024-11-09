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Выставку «Книги в дар президенту» представили в белорусском Пинске. В экспозиции 20 самых ярких изданий

09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставку «Книги в дар президенту» представили в белорусском Пинске. В экспозиции 20 самых ярких изданий
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусском Пинске презентовали необычные книги. Их подарили президенту страны Александру Лукашенко главы других государств, журналисты и иностранные деятели. В коллекции Национальной библиотеки страны 50 книг. Но на выставке представили 20 самых ярких экспонатов.

Их уникальность в том, что на них оставлены автографы, дарственные надписи зарубежных лидеров и подарочные короба. Например, «Россию прекрасную» подарил президент России Владимир Путин. Показали и самую старую книгу в коллекции. Это «Белорусский архив древних грамот» 1824 года. Она одна из первых, подаренных российскими журналистами. По изданиям можно изучать культуру и достопримечательности других стран.

«У нас активные международные контакты. Мы сотрудничаем со многими странами мира. Наша выставка тому подтверждение. Здесь географически широкий спектр изданий – есть издания из Узбекистана, Таджикистана, Турции, Армении, Азербайджана, Арабских Эмиратов и других», – сообщила главный библиотекарь организации сектора книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси Светлана Зайко.

Пинск четвертым принимает «Марафон единства». Для гостей подготовили интерактивные квесты, концерты и дегустацию национальных блюд.



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Эти издания подарили президенту страны Александру Лукашенко главы других государств, журналисты и иностранные деятели.
 
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