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Выставку «Книги в дар президенту» представили в белорусском Пинске. В экспозиции 20 самых ярких изданий
09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Пинске презентовали необычные книги. Их подарили президенту страны Александру Лукашенко главы других государств, журналисты и иностранные деятели. В коллекции Национальной библиотеки страны 50 книг. Но на выставке представили 20 самых ярких экспонатов.
Их уникальность в том, что на них оставлены автографы, дарственные надписи зарубежных лидеров и подарочные короба. Например, «Россию прекрасную» подарил президент России Владимир Путин. Показали и самую старую книгу в коллекции. Это «Белорусский архив древних грамот» 1824 года. Она одна из первых, подаренных российскими журналистами. По изданиям можно изучать культуру и достопримечательности других стран.
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Выставку «Книги в дар президенту» представили в белорусском Пинске. В экспозиции 20 самых ярких изданий
Эти издания подарили президенту страны Александру Лукашенко главы других государств, журналисты и иностранные деятели.
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