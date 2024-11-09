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Акция «Дай лесу новую жизнь»: делегация Совмина во главе с Головченко высадила в Могилевской области саженцы березы и сосны
09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительство Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко приняло участие в республиканской акции «Дай лесу новую жизнь».
На этот раз деревья высаживали наМогилевская область – одна из наиболее пострадавших от летних ураганов. Сильные ветры повредили почти 8 тысяч гектаров леса. востоке страны. Делегация из Минска высадила свыше 12 тысяч саженцев березы и сосны.
Уборку пострадавших от стихии территорий в регионе завершат к концу ноября. В акции «Дай лесу новую жизнь» уже приняли участие больше 70 тысяч человек.
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Акция «Дай лесу новую жизнь»: делегация Совмина во главе с Головченко высадила в Могилевской области саженцы березы и сосны
Могилевская область – одна из наиболее пострадавших от летних ураганов. Сильные ветры повредили почти 8 тысяч гектаров леса.
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