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Акция «Дай лесу новую жизнь»: делегация Совмина во главе с Головченко высадила в Могилевской области саженцы березы и сосны

09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Правительство Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко приняло участие в республиканской акции «Дай лесу новую жизнь».

На этот раз деревья высаживали наМогилевская область – одна из наиболее пострадавших от летних ураганов. Сильные ветры повредили почти 8 тысяч гектаров леса. востоке страны. Делегация из Минска высадила свыше 12 тысяч саженцев березы и сосны.

«Президент объявил старт акции «Дай лесу новую жизнь» и все откликнулись очень отзывчиво на эту инициативу. Можно сказать, что мы в эти дни завершаем эту акцию, которая продлилась месяц. Масштабы вовлеченности наших людей поражают. Я думаю, что эта акция будет продлена, скорее всего, и на весну, и уже осенью следующего года мы закончим восстановление поврежденных лесных массивов», – отметил Роман Головченко.

Уборку пострадавших от стихии территорий в регионе завершат к концу ноября. В акции «Дай лесу новую жизнь» уже приняли участие больше 70 тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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Могилевская область – одна из наиболее пострадавших от летних ураганов. Сильные ветры повредили почти 8 тысяч гектаров леса.
 
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