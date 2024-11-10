Душевный бизнес белорусской глубинки и уроки предпринимателей на собственных ошибках: новости бизнеса за 4-10 ноября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Предприниматели, которые научили белорусов есть рыбу, и вдохновляющая история простой девушки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

Ведение бизнеса — путь, полный неожиданностей и вызовов. Вне зависимости от размера компании и опыта ее руководителей, ошибки неизбежны. Основательница агентства ритейл-дизайна и брендинга «NZR — Новые Законы Ритейла» Александра Назаркина рассказала «Про бизнес» о том, как одни провалы приводили к финансовым потерям, другие — к утрате клиентов или партнеров, а третьи — к необходимости полностью пересматривать подходы к ведению бизнеса.

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Истории бизнеса

«Воспитывать детей и параллельно вести бизнес — это вызов, но я для себя уже давно понял: когда ты любишь то, что делаешь, и любишь своих детей по-настоящему, ты найдешь баланс. Я хочу, чтобы они видели: работа — это не только про деньги, но и про душу, про вдохновение», — говорит опытный предприниматель в сфере туризма Евгений Апанасевич. Уже больше 3 лет он развивает агроусадьбу «Раскоша» под Будславом, где предлагает гостям аутентичный опыт жизни в белорусской глубинке по канонам 19 века. Проект пользуется большим спросом, но планы предпринимателя еще масштабнее. «Про бизнес» поговорил с Евгением о том, что такое сельский туризм по-белорусски и как это стало делом его жизни.

В 2020 году, всего за две недели до начала пандемии и за два месяца до защиты своего диплома в университете, простая питерская девушка Елена Комарова открыла ИП, которое потом переросло в полноценное коммуникационное агентство Gate. Самое необычное в этой истории то, что поводом для открытия бизнеса стало всего лишь одно свидание. Елена рассказала «Про бизнес», как это все произошло , через какие трудности пришлось пройти и почему нетворкинг — это лучший инструмент для поиска клиентов.

Сегодня «Белая Печь» — это три кафе народной кухни: в аэропорту Минска, на ЖД-вокзале и около торгового центра «Тивали». Павел Белановский, основатель и идейный вдохновитель проекта, рассказал «Про бизнес» об истории создания сети кафе , испытаниях, которые пришлось преодолеть во время пандемии, и о том, какие проблемы есть в общепите.