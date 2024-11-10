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«Марафон единства» в белорусском Пинске: выставка о советской эпохе, капсула времени и арт-объект

10.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Марафон единства» в белорусском Пинске: выставка о советской эпохе, капсула времени и арт-объект
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусском Пинске проходит «Марафон единства». Для гостей акции подготовили встречи с известными белорусами и выставки. А в центре города развернулись гуляния, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

«Рыба будет, но всем не хватит» – такие заголовки уже не встретишь в пинских газетах. Но старшее поколение помнит, какой республика была после распада Советского Союза. На выставке «Беларусь. Взлет» можно проследить, как менялась не только страна, но и жизнь простых людей за 30 лет независимости. Вот на старых снимках очереди в магазинах, дефицит и бедность. Различия с современностью колоссальные.

«Нельзя было купить не только молоко, но и тумбочку или кроссовки, нельзя было купить ткани. Про телевизоры даже есть плакат. Там статья из газеты, в которой написано: «Меняю кабанчиков на телевизоры». Сельскому жителю во времена развала Советского Союза до строительства суверенной Беларуси надо было сдать 900 килограммов мяса. Если он их не сдал, то у него не было шансов купить телевизор», – рассказала генеральный директор информационного агентства «БЕЛТА» Ирина Акулович.

Современной молодежи эти проблемы не знакомы. Их интересует, как реализоваться в профессии, науке, спорте и других сферах. Ответы искали на викторине вместе с белорусской командой по автоспорту. Для гостей «Марафона единства» они подготовили сюрприз. Можно посидеть за рулем машины, на которой спортсмены рассекали в песках и выигрывали соревнования. Для команды единство – залог хорошего выступления.

«Наш вид спорта, несмотря на то, что вы на экранах видите пилотов или членов экипажа, командный. У нас за плечами стоят во время гонки члены команды, а при подготовке команды к соревнованиям весь коллектив автомобильного завода. Поэтому мы, как никто, чувствуем единство коллектива, коллективной работы», – отметил пилот, руководитель команды по автоспорту Сергей Вязович.

В столице белорусского Полесья сегодня смотрят не только в прошлое, но и передают привет в будущее. Активисты Белорусского союза молодежи заложили капсулу времени. Послание прочитают в 2047 году. Дата символичная: Пинску исполнится 950 лет. На марафоне подготовили и яркий арт-объект.

«Этот арт-объект символизирует семью – руки мамы, папы и ребенка, которые держат нашу Беларусь. И для молодежи это значит, что их будущее в их руках. Все арт-объекты готовятся очень долго, где-то в течение месяца. И этот мурал не исключение. Художнику нужно нарисовать эскиз и разукрасить. А жильцы дома могут следить за процессом», – сообщила секретарь Центрального комитета Белорусского союза молодежи Кристина Сорока.

Старт «Марафону единства» дал президент страны Александр Лукашенко 17 сентября, в День народного единства, а Пинск его принимает четвертым. Масштабная акция охватит 13 городов по всей республике. Следующие на очереди Бобруйск и Могилев.

В Пинске презентовали и необычные книги. Их подарили президенту страны Александру Лукашенко главы государств других стран, известные журналисты и другие деятели. Среди них и издание, подаренное президентом России Владимиром Путиным.



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Теги: Могилев
 
 
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Для гостей акции подготовили встречи с известными белорусами и выставки. А в центре города развернулись гуляния.
 
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