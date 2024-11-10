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«Марафон единства» в белорусском Пинске: выставка о советской эпохе, капсула времени и арт-объект
10.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Пинске проходит «Марафон единства». Для гостей акции подготовили встречи с известными белорусами и выставки. А в центре города развернулись гуляния, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
«Рыба будет, но всем не хватит» – такие заголовки уже не встретишь в пинских газетах. Но старшее поколение помнит, какой республика была после распада Советского Союза. На выставке «Беларусь. Взлет» можно проследить, как менялась не только страна, но и жизнь простых людей за 30 лет независимости. Вот на старых снимках очереди в магазинах, дефицит и бедность. Различия с современностью колоссальные.
Современной молодежи эти проблемы не знакомы. Их интересует, как реализоваться в профессии, науке, спорте и других сферах. Ответы искали на викторине вместе с белорусской командой по автоспорту. Для гостей «Марафона единства» они подготовили сюрприз. Можно посидеть за рулем машины, на которой спортсмены рассекали в песках и выигрывали соревнования. Для команды единство – залог хорошего выступления.
В столице белорусского Полесья сегодня смотрят не только в прошлое, но и передают привет в будущее. Активисты Белорусского союза молодежи заложили капсулу времени. Послание прочитают в 2047 году. Дата символичная: Пинску исполнится 950 лет. На марафоне подготовили и яркий арт-объект.
Старт «Марафону единства» дал президент страны Александр Лукашенко 17 сентября, в День народного единства, а Пинск его принимает четвертым. Масштабная акция охватит 13 городов по всей республике. Следующие на очереди Бобруйск и Могилев.
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Для гостей акции подготовили встречи с известными белорусами и выставки. А в центре города развернулись гуляния.
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