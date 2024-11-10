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В Минском зоопарке поселился леопард Порш. Он переехал сюда из России

10.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минском зоопарке поселился леопард Порш. Он переехал сюда из России
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минском зоопарке новый обитатель. Леопард Порш в Беларусь переехал из России. Дорогу в 1000 километров перенес стойко. Как обживается леопард в Минском зоопарке, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



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Леопард достался зоопарку в дар, на безвозмездной основе. В Минск его передали из хосписа Санкт-Петербурга для диких кошек.
 
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