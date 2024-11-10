|
В Минском зоопарке поселился леопард Порш. Он переехал сюда из России
10.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минском зоопарке новый обитатель. Леопард Порш в Беларусь переехал из России. Дорогу в 1000 километров перенес стойко. Как обживается леопард в Минском зоопарке, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леопард достался зоопарку в дар, на безвозмездной основе. В Минск его передали из хосписа Санкт-Петербурга для диких кошек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)