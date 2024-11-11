Открыта регистрация на бизнес-конференцию RACE 25 ноября!

Источник материала: ProBusiness





25 ноября в Конференц-центре IBB в Минске пройдет третья бизнес-конференция RACE , на которой собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для обсуждения опыта и обмена идеями. Тема нынешней осенней конференции — «Кейсы, результаты, инсайты».

Что ждет участников конференции? Лучшие практики от топ-менеджеров успешных белорусских компаний и бизнес-тренеров на темы smart-бюджетирования, взрывных продаж, аудита стратегии. А также — профессиональный обзор мировых трендов рекламных коммуникаций, прикладной гайд по маркетинговым исследованиям и разбор кейсов участников! Все, что поможет успешно трансформировать бизнес-процессы компании.

Спикеры

Опытом поделятся представители БНБ-Банка, Клуба финансовых директоров CFOs Territory, а также компаний Pro Retail, бизнес-школы «Здесь и Сейчас», креативного агентства Salmon.

Темы для разговора

Не все йогурты одинаково полезны — прикладной гайд по маркетинговым исследованиям

Роман Сельчёнок, директор по маркетингу БНБ-Банка

Роман Сельчёнок, директор по маркетингу БНБ-Банка Smart-бюджетирование — инструмент достижения стратегических целей и управления компанией

Наталья Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory

Наталья Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory Как самостоятельно провести аудит стратегии бизнеса — пошаговый алгоритм

Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сейчас»

Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сейчас» Давайте подсматривать! Мировые тренды рекламных коммуникаций

Ольга Ермакова, СEO креативного агентства Salmon

Ольга Ермакова, СEO креативного агентства Salmon Продавец нового времени или как продавать, не продавая

Евгений Вяткин, учредитель компании Pro Retail

Евгений Вяткин, учредитель компании Pro Retail Разбор кейса участника

Роман Сельчёнок, Евгений Вяткин, Александр Паньков

Не упустите возможность! Направьте ваш кейс — и его разберут профессиональные эксперты.

Форма для заполнения на race.ceo

БНБ-Банк всегда на стороне вашего бизнеса! И готов предложить индивидуальные условия по финансированию, проведению валютно-обменных операций, а также комплексные пакеты РКО, выгодные зарплатные проекты и возможность безопасно отправлять международные платежи в более чем 70 стран мира. И все это — в сопровождении персонального менеджера и валютного дилера. Вдохновляйтесь успешными кейсами на амбициозные проекты. А БНБ-Банк вас поддержит!

Кофейный партнер — COFFEE SERVICE, эксперты в мире HoReCa, официальный дистрибьютор «Lavazza» в Республике Беларусь.

Радио Юнистар — информационный партнер конференции Рейс, радиостанция № 1 в Беларуси

Приглашаем на старт ― 25 ноября, 12:00.

Где: г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11, комплекс IBB (конференц-зал «Европа»)

Смотрите подробную программу на сайте https://race.ceo/