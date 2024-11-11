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Открыта регистрация на бизнес-конференцию RACE 25 ноября!

11.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


25 ноября в Конференц-центре IBB в Минске пройдет третья бизнес-конференция RACE, на которой собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для обсуждения опыта и обмена идеями. Тема нынешней осенней конференции — «Кейсы, результаты, инсайты».

Что ждет участников конференции? Лучшие практики от топ-менеджеров успешных белорусских компаний и бизнес-тренеров на темы smart-бюджетирования, взрывных продаж, аудита стратегии. А также — профессиональный обзор мировых трендов рекламных коммуникаций, прикладной гайд по маркетинговым исследованиям и разбор кейсов участников! Все, что поможет успешно трансформировать бизнес-процессы компании.

Спикеры
Опытом поделятся представители БНБ-Банка, Клуба финансовых директоров CFOs Territory, а также компаний Pro Retail, бизнес-школы «Здесь и Сейчас», креативного агентства Salmon.

Темы для разговора

  • Не все йогурты одинаково полезны — прикладной гайд по маркетинговым исследованиям
    Роман Сельчёнок, директор по маркетингу БНБ-Банка
  • Smart-бюджетирование — инструмент достижения стратегических целей и управления компанией
    Наталья Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory
  • Как самостоятельно провести аудит стратегии бизнеса — пошаговый алгоритм
    Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сейчас»
  • Давайте подсматривать! Мировые тренды рекламных коммуникаций
    Ольга Ермакова, СEO креативного агентства Salmon
  • Продавец нового времени или как продавать, не продавая
    Евгений Вяткин, учредитель компании Pro Retail
  • Разбор кейса участника
    Роман Сельчёнок, Евгений Вяткин, Александр Паньков

Не упустите возможность! Направьте ваш кейс — и его разберут профессиональные эксперты.

Форма для заполнения на race.ceo

БНБ-Банк всегда на стороне вашего бизнеса! И готов предложить индивидуальные условия по финансированию, проведению валютно-обменных операций, а также комплексные пакеты РКО, выгодные зарплатные проекты и возможность безопасно отправлять международные платежи в более чем 70 стран мира. И все это — в сопровождении персонального менеджера и валютного дилера. Вдохновляйтесь успешными кейсами на амбициозные проекты. А БНБ-Банк вас поддержит!

Кофейный партнер — COFFEE SERVICE, эксперты в мире HoReCa, официальный дистрибьютор «Lavazza» в Республике Беларусь.

Радио Юнистар — информационный партнер конференции Рейс, радиостанция № 1 в Беларуси

Приглашаем на старт ― 25 ноября, 12:00.

Где: г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11, комплекс IBB (конференц-зал «Европа»)

Смотрите подробную программу на сайте https://race.ceo/

Регистрируйтесь сейчас, чтобы принять участие бесплатно! Регистрация закрывается 20 ноября. Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право отказать в участии.

 
Теги: Минск
 
 
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25 ноября в Конференц-центре IBB в Минске пройдет третья бизнес-конференция RACE, на которой собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для обсуждения опыта...
 
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