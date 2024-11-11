Открыта регистрация на бизнес-конференцию RACE 25 ноября!

25 ноября в Конференц-центре IBB в Минске пройдет третья бизнес-конференция RACE, на которой собственники и руководители бизнеса соберутся вместе для обсуждения опыта и обмена идеями. Тема нынешней осенней конференции — «Кейсы, результаты, инсайты».
Что ждет участников конференции? Лучшие практики от топ-менеджеров успешных белорусских компаний и бизнес-тренеров на темы smart-бюджетирования, взрывных продаж, аудита стратегии. А также — профессиональный обзор мировых трендов рекламных коммуникаций, прикладной гайд по маркетинговым исследованиям и разбор кейсов участников! Все, что поможет успешно трансформировать бизнес-процессы компании.
Спикеры
Опытом поделятся представители БНБ-Банка, Клуба финансовых директоров CFOs Territory, а также компаний Pro Retail, бизнес-школы «Здесь и Сейчас», креативного агентства Salmon.
Темы для разговора
Не все йогурты одинаково полезны — прикладной гайд по маркетинговым исследованиям Роман Сельчёнок, директор по маркетингу БНБ-Банка
Smart-бюджетирование — инструмент достижения стратегических целей и управления компанией Наталья Гуринович, руководитель Клуба финансовых директоров CFOs Territory
Как самостоятельно провести аудит стратегии бизнеса — пошаговый алгоритм Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сейчас»
БНБ-Банк всегда на стороне вашего бизнеса! И готов предложить индивидуальные условия по финансированию, проведению валютно-обменных операций, а также комплексные пакеты РКО, выгодные зарплатные проекты и возможность безопасно отправлять международные платежи в более чем 70 стран мира. И все это — в сопровождении персонального менеджера и валютного дилера. Вдохновляйтесь успешными кейсами на амбициозные проекты. А БНБ-Банк вас поддержит!
Кофейный партнер — COFFEE SERVICE, эксперты в мире HoReCa, официальный дистрибьютор «Lavazza» в Республике Беларусь.
Радио Юнистар — информационный партнер конференции Рейс, радиостанция № 1 в Беларуси
Приглашаем на старт ― 25 ноября, 12:00.
Где: г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11, комплекс IBB (конференц-зал «Европа»)