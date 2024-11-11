Лукашенко вылетел в Баку на COP29. Президент Беларуси намерен обозначить позицию страны в вопросах изменения климата

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси вылетел в Баку. Александр Лукашенко посетит Азербайджан с рабочим визитом, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата (COP29). Форум проводится под эгидой ООН. Для решения глобального вопроса соберутся десятки тысяч делегатов. Среди них и руководители других государств, передает «МИР 24».

Лукашенко в своем выступлении намерен обозначить позицию Беларуси в вопросах изменения климата. Об этом сообщили в пресс-службе лидера. Акцент поставит и на мерах для решения подобных вызовов. В прошлом году глава белорусского государства также принимал участие в подобном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также в Баку белорусский президент проведет ряд переговоров с зарубежными коллегами.