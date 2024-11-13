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«Нам предстоит немало сделать»: президенты Беларуси и Зимбабве обсудили двустороннее сотрудничество

13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Нам предстоит немало сделать»: президенты Беларуси и Зимбабве обсудили двустороннее сотрудничество
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В развитии двусторонних отношений Беларуси с Зимбабве предстоит еще немало сделать. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с лидером африканской страны Эммерсоном Мнангагвой. Переговоры прошли в Баку в рамках Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, передает «МИР 24».

Обсудили взаимовыгодное сотрудничество. Александр Лукашенко посещал Зимбабве в 2023 году. Тогда были подписаны десятки торгового-экономических соглашений. Беларусь намерена и дальше расширять партнерство со странами Африки. Точкой входа на континент может стать город Булавайо в Зимбабве. Деловые вопросы обсудили в теплой дружеской атмосфере. Обменялись лидеры и комплиментами.

«Господин президент! Вам мой комплимент: прекрасно выглядите. И моложе», – заметил президент Зимбабве.

«Мы собираемся с вами еще жить, и не один год, и нам предстоит еще немало сделать. Мы где-то встретимся у вас, пригласим президента Мозамбика и вместе выстроим наши совместные отношения, сделаем так, что у вас появятся свои порты в Мозамбике. И мы через них будем с вами более эффективно и активнее сотрудничать», – ответил белорусский лидер.

В Азербайджане Александр Лукашенко находится с рабочим визитом. Белорусский лидер выступил перед участниками всемирного саммита и затронул вопрос мер по борьбе с изменениями климата.



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Беларусь намерена и дальше расширять партнерство со странами Африки.
 
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