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«Нам предстоит немало сделать»: президенты Беларуси и Зимбабве обсудили двустороннее сотрудничество
13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В развитии двусторонних отношений Беларуси с Зимбабве предстоит еще немало сделать. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с лидером африканской страны Эммерсоном Мнангагвой. Переговоры прошли в Баку в рамках Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, передает «МИР 24».
Обсудили взаимовыгодное сотрудничество. Александр Лукашенко посещал Зимбабве в 2023 году. Тогда были подписаны десятки торгового-экономических соглашений. Беларусь намерена и дальше расширять партнерство со странами Африки. Точкой входа на континент может стать город Булавайо в Зимбабве. Деловые вопросы обсудили в теплой дружеской атмосфере. Обменялись лидеры и комплиментами.
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Беларусь намерена и дальше расширять партнерство со странами Африки.
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