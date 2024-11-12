«Россия и Беларусь – истинные друзья Сербии»: Лукашенко и Вучич обсудили развитие сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси и Сербии необходимо развивать отношения более интенсивно. Такое предложение поступило Александру Вучичу от Александра Лукашенко. Лидеры двух стран провели переговоры в Баку на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, передает «МИР 24».

Первые шаги в развитии взаимоотношений глава белорусского государства предложил сделать на уровне правительств. Министрам необходимо определить перспективные направления сотрудничества, а после обменяться визитами премьер-министров и конкретизировать план дальнейших действий. Александр Лукашенко отметил: сложности в такой работе не станут помехой.

«Направлений сотрудничества много. Я понимаю Сербию и часто об этом говорил, что вам сложно, практически находитесь в окружении, изоляции. Из этого надо исходить и строить свою политику. Но старых друзей терять нельзя. Поэтому с Россией, Беларусью поддерживать отношения надо. Это истинные друзья, глубокие друзья, и в этом направлении, я полагаю, в Сербии будут делать максимум», –отметил белорусский лидер.