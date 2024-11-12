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«Россия и Беларусь – истинные друзья Сербии»: Лукашенко и Вучич обсудили развитие сотрудничества
12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларуси и Сербии необходимо развивать отношения более интенсивно. Такое предложение поступило Александру Вучичу от Александра Лукашенко. Лидеры двух стран провели переговоры в Баку на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, передает «МИР 24».
Первые шаги в развитии взаимоотношений глава белорусского государства предложил сделать на уровне правительств. Министрам необходимо определить перспективные направления сотрудничества, а после обменяться визитами премьер-министров и конкретизировать план дальнейших действий. Александр Лукашенко отметил: сложности в такой работе не станут помехой.
Александр Лукашенко находится в Азербайджане с рабочим визитом. На Всемирном саммите он намерен обозначить позицию страны в вопросе мер
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Лидеры двух стран провели переговоры в Баку на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата.
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