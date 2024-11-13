В Беларуси запретили дискриминацию работников: какие изменения в законе о занятости коснулись бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото использовано в качестве иллюстрации.

11 октября 2024 года принят закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Он вносит изменения в ряд законов, а также излагает в новой редакции закон о занятости населения. Некоторые новшества могут значительно повлиять на белорусские компании. Поэтому в ожидании второй «HR-КОНФЕРЕНЦИИ: ЛЮДИ И ЗАДАЧИ» , которая пройдет в Минске 28 ноября, юрист , ведущий блога «Про договоры» Илья Латышев по просьбе портала «Про бизнес» объяснил, на что стоит обратить внимание.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ — БЕЛАРУСБАНК

ПАРТНЕР — ARTITERA

ПАРТНЕР — М21: ХАНТ

ПАРТНЕР — Lerna

ПАРТНЕР — Imkliva insurance

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

— На первый взгляд, изменений в законе о занятости довольно много. Но большинство из них касаются не бизнеса, а физлиц. Однако бизнесу все равно стоит обратить внимание на эти немногочисленные новшества:

1. Все вакансии до размещения на работных сайтах необходимо публиковать в Общереспубликанском банке вакансий на информационном портале государственной службы занятости.

При последующем размещении на работном сайте она должна снабжаться соответствующей ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий.

Как указано на одном из белорусских работных сайтов, там будет реализована возможность добавления необходимой ссылки в текст вакансии.

2. Наниматели со списочной численностью работников более пяти человек должны предоставлять сведения о вакансиях в органы по труду, занятости и социальной защите в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Для тех компаний, у кого численность работников меньше пяти, остается возможность подавать сведения в письменном виде.

3. Наниматели обязаны в течение двух дней уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите об исключении из штатного расписания вакансии, сведения по которой наниматель до этого направлял в эти органы.

4. Наниматели получили право не уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии вакансии, если работу по ней выполняет другой работник (-и) компании на условиях внутреннего совместительства, совмещения или иной доп. работы.

5. Также наниматели получили право размещать на информационном портале государственной службы занятости сведения о подборе граждан для осуществления деятельности по гражданско-правовому договору либо информацию о планируемых вакансиях.



Фото: mo-ns.orb.ru

6. При этом нанимателям прямо запретили в сведениях о вакансиях указывать дискриминационные условия: пол, расу, национальное и социальное происхождение, религиозные или политические убеждения, имущественное положение, возраст, недостатки физического или психического характера, не препятствующие исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иные обстоятельства, не связанные с деловыми качествами и не обусловленные спецификой трудовой функции работника.

Аналогичная норма общего характера о запрете дискриминации была в Трудовом кодексе и ранее, однако указания информации в вакансиях она прямо не касалась.

7. Вводится такое понятие как «квоты для приема на работу инвалидов» и обязанность нанимателей их выполнять, в частности, путем приема на работу инвалидов, направленных органами по труду, занятости и социальной защите.

Порядок установления нанимателям таких квот и их выполнения будет определяться Совмином. В законе пока только сказано, что такие квоты не будут устанавливаться общественным объединениям инвалидов и образованным ими организациям, а также некоммерческим организациям, бюджетным организациям и иным организациям, получающим субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Соответственно, есть все основания полагать, что квоты могут быть установлены для всех коммерческих организаций. Думаю, к 1 января постановление Совмина по этому вопросу должно появиться.

8. Для агентств по трудоустройству ввели ответственность за непредоставление ежегодной информации в Минтруда. Теперь за это грозит исключение из Реестра с 1 февраля текущего года с правом повторного включения в Реестр не ранее 1 января года, следующего за годом исключения из Реестра.

Изменения в закон о занятости вступают в силу с 1 января 2025 года. До этой даты все работают по старым нормам.