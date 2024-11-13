Сергей Бобриков и Ольга Чемоданова вышли из президентской гонки в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один из потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси выбыл из электоральной гонки. Председатель Республиканского совета «Белорусского союза офицеров» Сергей Бобриков объяснил свое решение большой ответственностью и занятостью в других сферах, передает телеканал «МИР 24».

«С момента регистрации инициативной группы стали поступать очень многие обращения офицеров. Прямо скажу, среди, как говорят все военные, это были следующие слова: «сегодня наша республика переживает очень трудное время, и, чтобы сберечь страну, чтобы обеспечить ее стабильность, главная задача офицерского корпуса Беларуси – сплотиться вокруг нашего главнокомандующего», – сообщил председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусского союза офицеров» Сергей Бобриков.

Завершила участие в предвыборной кампании и председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин». Ольга Чемоданова заявила, что ее команда достигла поставленных перед собой целей.

«Общественное объединение на сегодняшний день абсолютно четко уверено в том, что готово брать на себя политическую ответственность за будущее страны. Мы увидели во время работы на пикетах наших инициативных граждан, которые входили в составы инициативных групп, как была организована и работа штаба, в том числе в организации. Смело и четко можно говорить о том, что люди к такому периоду электоральной кампании относятся очень ответственно», – поделилась председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин» Ольга Чемоданова.

В предвыборной гонке остаются пять потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Продолжается сбор подписей, он продлится до 6 декабря.