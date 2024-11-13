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Погода в СНГ: снегопады и гололедица в Казахстане, ветрено и без осадков ожидается в Беларуси
13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Казахстан – на пороге зимы. В стране – снегопады, гололедица и метели. Почти по всей республике – штормовое предупреждение. В прогнозах ураганный ветер, местами порывы достигают 23 метров в секунду. На востоке по ночам минус 25. Горные районы тоже готовятся к метелям.
Алматинцев предупредили о сильном дожде и снеге. Уже с утра в мегаполисе плохая видимость – густой туман. Спасатели просят воздержаться от похода в горы, а полицейские – соблюдать осторожность на дорогах. Дежурные коммунальщики на старте. Как только начнется снегопад, колонны отправятся на уборку города.
На перевалах с утра обильный снегопад. Дорожные службы сразу чистят трассы. Ограничений для движения большегрузного транспорта пока не вводили. Специалисты следят за ситуацией.
Холода не страшны обитателям Гродненского зоопарка: все животные уже освоились в утепленных вольерах. Новые условия оценили оленята и птицы. Непоседливые мунтжаки и серьезные нанду живут вместе. Они приехали из России. После карантинного периода их не стали разделять – животные хорошо поладили.
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