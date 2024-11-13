Погода в СНГ: снегопады и гололедица в Казахстане, ветрено и без осадков ожидается в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пасмурно и без осадков будет в среду в Москве. Температура воздуха не поднимется выше плюс трех. По прогнозам синоптиков, к выходным в столице России потеплеет. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан – на пороге зимы. В стране – снегопады, гололедица и метели. Почти по всей республике – штормовое предупреждение. В прогнозах ураганный ветер, местами порывы достигают 23 метров в секунду. На востоке по ночам минус 25. Горные районы тоже готовятся к метелям.

Алматинцев предупредили о сильном дожде и снеге. Уже с утра в мегаполисе плохая видимость – густой туман. Спасатели просят воздержаться от похода в горы, а полицейские – соблюдать осторожность на дорогах. Дежурные коммунальщики на старте. Как только начнется снегопад, колонны отправятся на уборку города.



Кыргызстан



В Кыргызстане заметно похолодало. В Бишкеке столбики термометров не поднимутся выше плюс четырех. В прогнозе дождь, переходящий в снег. В горных районах осадки уже идут.

На перевалах с утра обильный снегопад. Дорожные службы сразу чистят трассы. Ограничений для движения большегрузного транспорта пока не вводили. Специалисты следят за ситуацией.



Армения



Юг Армении замело снегом. Накануне Сюникская область за пару минут сменила яркие осенние пейзажи на белый цвет. Из-за непогоды около 250 машин, семь из которых фуры, застряли на дороге.



На помощь пришли спасатели и движение быстро восстановили. Работники МЧС призывают водителей ездить исключительно на машинах с зимними шинами. В Ереване же сохраняется облачная погода, в столице 12 градусов тепла.



Беларусь



Беларусь готовится встречать зиму. С каждым днем в республике все холоднее. По всей стране ветрено и без осадков. На термометрах – плюс шесть.

Холода не страшны обитателям Гродненского зоопарка: все животные уже освоились в утепленных вольерах. Новые условия оценили оленята и птицы. Непоседливые мунтжаки и серьезные нанду живут вместе. Они приехали из России. После карантинного периода их не стали разделять – животные хорошо поладили.