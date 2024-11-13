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Форум «Продэкспо» в Минске: свою продукцию представили 160 производителей из восьми стран
13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экспорт белорусского продовольствия к концу года составит более 28 миллиардов белорусских рублей (830 миллиардов российских). Об этом на международном форуме «Продэкспо» в Минске заявил вице-премьер Юрий Шулейко. В основном за рубеж отправляют мясомолочную продукцию. Растет спрос на кондитерские изделия, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Экзотические фрукты, премиальные сыры и колбасы, креативные сладости. На площади около двух тысяч квадратных метров буйство красок и ароматов. Деликатесы привезли 160 производителей из восьми государств. Ориентир на здоровое питание и местные ингредиенты.
«К концу года мы будем декларировать минимум 8,5 миллиарда долларов. Это значимо. 116-117% к уровню прошлого года. Оно заключается не только в мясе, молоке и колбасе. Сегодня это и конфетная группа, и мука, и другие изделия», – отметил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.
По словам вице-премьера, дополнительные экспортные возможности создали санкции. Так белорусский производитель занял ниши ушедших из России западных брендов.
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Выставка – это еще и площадка для делового общения. В Минск приехали бизнесмены из 13 регионов России.
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