Форум «Продэкспо» в Минске: свою продукцию представили 160 производителей из восьми стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспорт белорусского продовольствия к концу года составит более 28 миллиардов белорусских рублей (830 миллиардов российских). Об этом на международном форуме «Продэкспо» в Минске заявил вице-премьер Юрий Шулейко. В основном за рубеж отправляют мясомолочную продукцию. Растет спрос на кондитерские изделия, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.



Фигура первой белоруски в космосе, выполненная из шоколада. На эту конкурсную работу у кондитера Анны Боровской ушел месяц и 30 килограммов продуктов. Кулинарный турнир – самая зрелищная часть выставки. За звание лучшего сражаются белорусы, китайцы, россияне и казахстанцы. Оценивают шефы, признанные в мире.

«Чтобы это сделать, нужно быть не только кондитером, потому что используются навыки как художника, так и скульптора. Какие-то даже слесарные работы. Как с карамелью работаешь, так можно считать и за стекольщика, потому что это очень опасно», – рассказала кондитер Анна Боровская.

Экзотические фрукты, премиальные сыры и колбасы, креативные сладости. На площади около двух тысяч квадратных метров буйство красок и ароматов. Деликатесы привезли 160 производителей из восьми государств. Ориентир на здоровое питание и местные ингредиенты.

«Многим нравится лапша наша. Ее можно быстро заварить, и сама по себе она такая солененькая. Еще многим нравится полезная еда. У нас есть сушеные фрукты. Там нет сахара, они сладкие сами по себе. У нас очень много постоянных клиентов», – рассказал эксперт торгового представительства Вьетнама Нгуен Транг Ву Май.