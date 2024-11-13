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Форум «Продэкспо» в Минске: свою продукцию представили 160 производителей из восьми стран

13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум «Продэкспо» в Минске: свою продукцию представили 160 производителей из восьми стран
 Фото: МТРК «Мир»

Экспорт белорусского продовольствия к концу года составит более 28 миллиардов белорусских рублей (830 миллиардов российских). Об этом на международном форуме «Продэкспо» в Минске заявил вице-премьер Юрий Шулейко. В основном за рубеж отправляют мясомолочную продукцию. Растет спрос на кондитерские изделия, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Фигура первой белоруски в космосе, выполненная из шоколада. На эту конкурсную работу у кондитера Анны Боровской ушел месяц и 30 килограммов продуктов. Кулинарный турнир – самая зрелищная часть выставки. За звание лучшего сражаются белорусы, китайцы, россияне и казахстанцы. Оценивают шефы, признанные в мире.

«Чтобы это сделать, нужно быть не только кондитером, потому что используются навыки как художника, так и скульптора. Какие-то даже слесарные работы. Как с карамелью работаешь, так можно считать и за стекольщика, потому что это очень опасно», – рассказала кондитер Анна Боровская.

Экзотические фрукты, премиальные сыры и колбасы, креативные сладости. На площади около двух тысяч квадратных метров буйство красок и ароматов. Деликатесы привезли 160 производителей из восьми государств. Ориентир на здоровое питание и местные ингредиенты.

«Многим нравится лапша наша. Ее можно быстро заварить, и сама по себе она такая солененькая. Еще многим нравится полезная еда. У нас есть сушеные фрукты. Там нет сахара, они сладкие сами по себе. У нас очень много постоянных клиентов», – рассказал эксперт торгового представительства Вьетнама Нгуен Транг Ву Май.

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В первую очередь выставка – это площадка для делового общения. В Минск приехали бизнесмены из 13 регионов России. Сейчас в Беларусь отправляет сюда около 70% от общего экспорта продовольствия. Экспортный потенциал растет, и это касается всех стран-партнеров.

«К концу года мы будем декларировать минимум 8,5 миллиарда долларов. Это значимо. 116-117% к уровню прошлого года. Оно заключается не только в мясе, молоке и колбасе. Сегодня это и конфетная группа, и мука, и другие изделия», – отметил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.

По словам вице-премьера, дополнительные экспортные возможности создали санкции. Так белорусский производитель занял ниши ушедших из России западных брендов.



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Теги: Минск
 
 
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