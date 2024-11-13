Стоматологические компании из девяти стран представили новейшие разработки в Минске

«Работают и студенты, и начинающие специалисты, нам надо обеспечить им максимальную комплектацию по выгодной цене и бесперебойной работе. Мы оснащаем сейчас фиброоптическими шлангами со стопорами внутри, чтобы неопытный врач тянул, и оно не вырывалось, как в других установках», – пояснил начальник управления технического сервиса белорусской стоматологической компании Александр Тищенко.

Стоматологический конгресс – площадка для сотрудничества. Здесь работают десятки тематических секций. Опытом обмениваются врачи стран Содружества, а также Китая и Турции. К партнерству готовы и стоматологи из Зимбабве, Ирана, Бразилии и других стран. Беларусь поможет им в обучении новых специалистов .

«Если в прошлом году мы набрали более 400 студентов из более чем 60 стран, то в этом году уже более 600 студентов. Это в основном Индия, Шри-Ланка, Израиль, Россия, Иран и другие страны ближнего и дальнего зарубежья», – рассказал главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Беларуси Сергей Рубникович.

На форуме организована насыщенная деловая программа. Запланировано более десятка мастер-классов, конференций и презентаций для врачей.