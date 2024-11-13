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Стоматологические компании из девяти стран представили новейшие разработки в Минске
13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске свои последние разработки представили 50 стоматологических компаний из девяти стран, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Эта маленькая таблетка – инновационная разработка белорусских и индийских врачей. Она поможет пациентам с пародонтозом. Основной компонент – куркума, природный антисептик.
Импортное оборудование успешно заменяют отечественным. Эта стоматологическая установка почти полностью создана в основном из белорусских материалов. В качестве не уступает тем, что произведены лидерами отрасли. Дополнительно оснащена устройством для просмотра рентгенов. Разработчики даже шутят, что установка идеальна для студентов-медиков – она очень надежная и сломать ее непросто.
«Работают и студенты, и начинающие специалисты, нам надо обеспечить им максимальную комплектацию по выгодной цене и бесперебойной работе. Мы оснащаем сейчас фиброоптическими шлангами со стопорами внутри, чтобы неопытный врач тянул, и оно не вырывалось, как в других установках», – пояснил начальник управления технического сервиса белорусской стоматологической компании Александр Тищенко.
Стоматологический конгресс – площадка для сотрудничества. Здесь работают десятки тематических секций. Опытом обмениваются врачи стран Содружества, а также Китая и Турции. К партнерству готовы и стоматологи из Зимбабве, Ирана, Бразилии и других стран. Беларусь поможет им в
«Если в прошлом году мы набрали более 400 студентов из более чем 60 стран, то в этом году уже более 600 студентов. Это в основном Индия, Шри-Ланка, Израиль, Россия, Иран и другие страны ближнего и дальнего зарубежья», – рассказал главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Беларуси Сергей Рубникович.
На форуме организована насыщенная деловая программа. Запланировано более десятка мастер-классов, конференций и презентаций для врачей.
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Стоматологический конгресс – площадка для сотрудничества. Опытом обмениваются врачи стран Содружества, а также Китая и Турции.
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