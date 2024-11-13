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Совместные меры борьбы с преступностью в СНГ обсудили в Минске
13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске обсудили совместные меры
В незаконном обороте, по подсчетам аналитиков, числятся сотни миллиардов долларов. Чтобы их отмыть, преступники переводят средства за рубеж, чаще в западные страны. Найти и вернуть их призвало международное сотрудничество. Участие Беларуси в рамках СНГ, ШОС, а теперь и БРИКС – это возможность обсудить проблемные вопросы и придумать решения. Например, сейчас государства активно работают над электронным документооборотом.
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В незаконном обороте, по подсчетам аналитиков, числятся сотни миллиардов долларов.
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