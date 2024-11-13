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Совместные меры борьбы с преступностью в СНГ обсудили в Минске

13.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместные меры борьбы с преступностью в СНГ обсудили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске обсудили совместные меры борьбы с преступностью в СНГ. Там проходит форум Евразийской группы и Координационного совета генпрокуроров стран Содружества, передает «МИР 24».

В незаконном обороте, по подсчетам аналитиков, числятся сотни миллиардов долларов. Чтобы их отмыть, преступники переводят средства за рубеж, чаще в западные страны. Найти и вернуть их призвало международное сотрудничество. Участие Беларуси в рамках СНГ, ШОС, а теперь и БРИКС – это возможность обсудить проблемные вопросы и придумать решения. Например, сейчас государства активно работают над электронным документооборотом.

«Процесс международного сотрудничества до сих пор ведется в традиционной бумажной форме. Отправлениями запросов по почте, ответов по почте, соответственно, это все может занимать не дни, недели, может, даже месяцы. В то время как наш противник не связан такими формальностями и может принимать решения, действовать в течение минут, часов и так далее», – рассказал исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сергей Тетеруков.



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Теги: Минск
 
 
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В незаконном обороте, по подсчетам аналитиков, числятся сотни миллиардов долларов.
 
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