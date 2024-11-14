Источник материала: ProBusiness



Кирилл Нестерович.

Еще в студенческие годы Кирилл Нестерович понял, что главный ресурс в любом деле — это люди. Именно большая база контактов помогла ему начать развиваться в абсолютно новой для него сфере логистики. Десять лет он занимался журналистикой и организовывал мероприятия, а потом решил начать все с нуля. Сейчас он соучредитель и директор компании Freight.by, а также владелец бара «90's». Мы поговорили с резидентом Клуба Про бизнес , чтобы узнать, как без опыта заполучить крупных клиентов и можно ли всего за месяц создать атмосферное заведение в центре Минска.

«В начале 2000-х мест, куда охотно брали бы выпускников без опыта, было немного»

— Я родился в Минске в 1984 году. Можно сказать, что первые бизнес-навыки у меня стали появляться уже в школе. Мы собирали вкладыши, фишки, монеты, а потом обменивали их между собой. Конечно, тогда мы видели первых валютчиков, коммерсантов и хотели им подражать.

После школы я поступил на факультет международных отношений и получил образование юриста-международника. Именно в университете стало формироваться мое окружение. Я видел, как однокурсники подрабатывают и пытаются найти себе место для самореализации. К слову, как показала практика, те, кто начинал тогда, стали довольно успешными бизнесменами. Но я все же не сразу после окончания университета начал работать на себя. Решил, что сперва нужно набраться опыта в найме.





Около года я искал работу. В начале 2000-х мест, куда охотно брали бы выпускников без опыта, было немного. Несмотря на это, я все же смог устроиться в международную компанию юристом. В итоге именно там я получил самый ценный ресурс, необходимый в бизнесе, — это окружение. Люди, с которыми я тогда там познакомился, за 20 лет дружбы меня ни разу не подводили.

Получив опыт и навыки работы «на дядю», я понял, что это неинтересно. Система загоняет человека в рамки, и тем, кто имеет амбиции и хочет постоянно развиваться, в них работать сложно. Нет свободы действий. Я принял решение, что хочу двигаться самостоятельно.





В 2010 году я и еще два моих друга решили открыть небольшую строительную компанию. Но, что важно, мы были молодые и неопытные как бизнес-партнеры. Проработав полтора года, мы поставили фирму на поток — она стала развиваться, а вот у нас все чаще начали возникать разногласия по стратегическим вопросам. В итоге мы приняли решение остаться друзьями и разойтись.





«В 35 стал переосмысливать свою жизнь и решил, что с творчеством нужно заканчивать»

После этого я решил попробовать себя в сфере творчества. В университете мне нравилось участвовать в КВН и других развлекательных мероприятиях, но при этом я слышал, что для мужчины — эта сфера несерьезная. Меня в моем решении поддержала жена. Когда женился, я организовывал свою свадьбу. Все получилось «на ура» и она мне тогда сказала: «А почему бы тебе не попробовать создавать праздники и для других?». После этих слов я занялся своим развитием: стал работать над речью, анализировал и собирал информацию о том, как устроена ивент-сфера.





Потом стал ходить на кастинги. Их было огромное множество. В итоге мне все же удалось получить работу телерадиоведущего и параллельно заняться организацией мероприятий. Первая передача, куда меня взяли, называлась «Давайте разберемся». Она была о проблемах города. Потом я стал ведущим спортивно-развлекательной программы к ЧМ по хоккею 2014 года «Плей-офф шоу». Дальше начал вести криминальные новости на «НТВ-Беларусь».





И это несколько резонировало с моей карьерой в ивент-сфере, которая тогда приносила мне хорошие деньги. Да, это был тот самый бизнес, которым я всегда хотел заниматься. Я посвятил сфере организации мероприятий десять лет, а потом вырос. В 35 стал переосмысливать свою жизнь и решил, что с творчеством нужно заканчивать и начинать что-то более серьезное. С этой мыслью я жил год, а потом мой друг порекомендовал обратить внимание на сферу логистики. Сказал, что с моей гиперответственностью и юридическим образованием у меня все может получиться.





«Не стоит бояться неверных шагов, они так или иначе будут»

К 35 годам у меня уже был небольшой капитал, и я смог вложиться в дело. Расписал бизнес-план и стал действовать. Могу дать рекомендацию всем, кто не решается или думает, что у него мало знаний и опыта: самый большой риск в любом деле — это бездействие. Если вы делаете, пусть и допуская ошибки, то продвигаетесь вперед и становитесь с каждым днем опытнее. Увы, но по-другому никак. И не стоит бояться неверных шагов, они так или иначе будут.





Мой бизнес не подразумевал больших вложений. У меня не транспортная компания, которой нужно иметь свой автопарк и штат водителей. Скорее, нужно знать, где найти добросовестных партнеров и организовать доставку груза из точки «А» в точку «Б». И вот тут важны навыки коммуникации. А их как раз я и смог прокачать, занимаясь творчеством.

За 10 лет в сфере ивентов я собрал большую базу контактов разного уровня. Всегда жил по принципам честности и порядочности, поэтому в своих соцсетях открыто рассказал, что начал заниматься грузоперевозками и ко мне можно обращаться за услугами. На пальцах все выглядело так: я звонил человеку, который, к примеру, занимается электросамокатами и говорил: «Слушай, я начал заниматься перевозками, могу тебе организовать доставку груза из Китая. Ты знаешь, что мне можно доверять, давай попробуем». И мы пробовали. Так я искал первых клиентов: среди знакомых и друзей, через соцсети. Первый заказ я получил спустя три месяца, после того как стартовали. Он позволил заработать немного денег и повлиял на репутацию.





«Когда у тебя отличная команда, которую ты обучил и уважаешь, она сделает все, чтобы твой бизнес процветал»

Сейчас мы позиционируем себя, как эксперты по работе с Китаем, но начинали мы сотрудничество с белорусскими компаниями. К примеру, есть морские линии, которые возят контейнеры по морю. Я получал заказ, шел к ним и договаривался на транспортировку по морю контейнера риса, к примеру, из Мумбая в Клайпеду. Потом обращался к белорусскому перевозчику, который может привезти груз из Клайпеды в Минск на склад к клиенту. И вот за этот процесс переговоров и полностью всю организацию наша компания получала деньги клиента.





Конечно, и отказов в начале было много. Нас никто не знал и нужно было завоевать репутацию. Еще одно правило, которого я придерживался в тот период, — это личная встреча. Мне важно было поговорить и убедить клиента в том, что нашей, хоть и молодой компании на рынке можно доверять. Личной встречи добивался через звонок. Да, секретарь не хотел приключать на лицо принимающее решение. Тогда я использовал такой метод: звонил и говорил, что уже общался с Александром, просил соединить снова. Я выбирал самое популярное имя у нас в стране и называл его. Однажды за один день мне удалось поговорить с четырьмя Александрами. Сейчас, конечно, у нас уже есть входящая нагрузка и менеджеры не утопают в каждодневных холодных звонках, но, если приходится, то рекомендую им использовать такой лайфхак — работает.





Первое время также сталкивались с нехваткой ресурсов. Пока клиентов не было, мы не могли набрать большую команду — нам просто зарплату нечем было платить. Поэтому работали я и бухгалтер. Я уже упоминал, что благодарен университету за окружение, так вот касательно бизнеса убежден, что квалифицированная команда — это также главный ресурс. Когда у тебя отличная команда, которую ты обучил и уважаешь, она сделает все, чтобы твой бизнес процветал.

Я как собственник сейчас намечаю стратегию действий, а как руководитель — дергаю за веревочки и говорю, как будем действовать тактически. За первые полгода ставил цель — получить три контракта. Мы ее выполнили. На следующие полгода цель была — 10 контрактов — мы ее достигли. Единственное: не все десять удалось повезти.





«В сфере логистики, наверное, как и во многих других сегодня, нельзя ничего планировать долгосрочно»

Позже мы стали участвовать в тендерах. Никто не смотрел, как долго мы в бизнесе грузоперевозок. Важна была цена и наше предложение. Нам еще не было года, как мы начали сотрудничать с Евроторгом. В тендере с ним мы не наглели, закладывали маленькую маржу, работали много и в итоге начали возить его заказы. Сейчас мы в хороших бизнес-отношениях. Также сегодня сотрудничаем с некоторыми государственными предприятиями — поставляем химию для завода, который производит целлюлозу.

Мы работаем с 2021 года и за это время я понял, что в сфере логистики, наверное, как и во многих других сегодня, нельзя ничего планировать долгосрочно. Мы двигаемся поквартально, цели ставим пошаговые. Приходится подстраиваться под реалии нынешнего времени.





Сейчас у нас более 300 клиентов: от небольших компаний, которым, условно, надо привезти два контейнера риса, до крупнейших предприятий страны, которые, к примеру, экспортируют рапсовое масло.

На продвижение нашей компании мы тратим около 20 тысяч белорусских рублей в год. В эту сумму я не включаю участие в выставках. К слову, в прошлом году мы посетили Шанхай, были в составе белорусской делегации. В этом году будем участвовать в качестве спикеров в блоке логистики в Лиге экспорта.





Что касается конкурентов, то это сфера неновая, на рынке много сильных игроков и мы у них учимся. Крупные компании не всегда могут закрыть небольшой заказ, а мы готовы его взять. Мы стараемся со всеми быть в хороших отношениях и сотрудничать.

Цель на ближайшее время — это развитие. Планируем расширять штат. Сейчас у нас 7 человек, а я рассчитываю, что скоро станет 10. Мы начинали с мультимодальных перевозок, а сейчас укрепляемся в железнодорожных. Нам интересно это направление. Специализируемся на проектах повышенной сложности и улучшаем свою репутацию в этом направлении. Сейчас у нас оборот в 1,5 млн долларов, планируем его увеличить в два раза. Это реально, но надо много работать.

«У нашего бара есть душа и мы радуемся, когда в соцсетях видим благодарные отзывы»

Спустя пару лет, когда я уже понял, что твердо стою на ногах в новой для себя сфере, решил реализовать дело для души — свой бар. Идею того, каким он будет, вынашивал давно, но не было возможности реализовать. Когда наступил ковид, у моего друга, который имел свой барбершоп на первом этаже нашего бизнес-центра, уменьшился клиентопоток. В итоге, он его закрыл и помещение пустовало. Когда пандемия закончилась, он решил открыть там бар и предложил мне стать партнером. Он видел там английский паб, а я — бар в стиле 90-х. В итоге мне удалось его убедить в реализации своей идеи.





Мы объединили усилия. Прописали бизнес-план, стали продумывать интерьер. К слову, второго этажа здесь не было — мы его достраивали. Сами ездили по барахолкам и собирали предметы интерьера того времени. Хотелось, чтобы посетители, зайдя внутрь, сразу ощущали себя в том времени. Откровенно скажу: было тяжело — бизнес, семья, в которой трое детей, и тут еще стройка. Но бар стал нашей отдушиной и нам хотелось реализовать задуманное. Открылись мы в конце 2022 года. Справились с ремонтом буквально за месяц — спешили к Новому году. Первыми гостями стали наши друзья и знакомые, а потом заработало сарафанное радио.

80% наших посетителей сейчас — это женщины. По пятницам у нас играет кавер, по субботам — диджей, а в четверг планируем запускать караоке.





Что касается вложений, то потратили мы на все около 100 тысяч долларов. Возможно, могли бы и меньше, но не хотели полумер. Мы проводили опросы среди своих знакомых и спрашивали, чего бы им хотелось. Старались по максимуму воссоздать атмосферу того времени. Чтобы бар стал местом для ценителей.





















У нас небольшое помещение, а аренда дорогая. Если бы оно было больше, то прибыль была бы выше. Любой бизнес должен приносить деньги. Мы знаем нюансы, которые позволили бы нарастить доход, и движемся в этом направлении. У нас бы получилось сделать все в этом году, но значительно выросли затраты, а платежеспособность гостя снизилась. Кроме того, многие из постоянных клиентов насытились темой 90-х и им надо что-то новенькое. Они к нам год ходили, потом вечеринки начали повторяться и интерес упал.

Сейчас мы думаем об обновлении. У нас появился арт-директор, который вместе со мной думает, как завлекать людей. Новые гости приходят и очень довольны сервисом. У нашего бара есть душа и мы радуемся, когда в соцсетях видим благодарные отзывы.

















Мы сделали упор на корпоративы и частные дни рождения. В пятницу и в субботу можем закрыть заведение за 5−6 тысяч рублей. Из этой суммы половина уходит на аренду и кавер, 3000 — это депозит на закуски и алкоголь.

Летом следующего года мы планируем открыть террасу. Думаю, что тогда дела у нас пойдут еще лучше. Не нужно бояться делать, но важно хорошо все просчитывать и понимать, что такой бизнес не скоро начнет приносить дивиденды.



