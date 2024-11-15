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Обучение будущих детских врачей обсудили на съезде педиатров в Минске

15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обучение будущих детских врачей обсудили на съезде педиатров в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открылся съезд детских врачей, он посвящен 60-летию факультета педиатрии главного медицинского университета страны. Врачи обсудили новые подходы к обучению, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ребенок задыхается: у него аллергическая реакция на укус пчелы. Такую легенду отрабатывает студентка педиатрического отделения Варвара Гапанович. Массаж сердца делает быстро, аккуратно. Контролировать надавливания помогают специальные симуляторы. Эти знания пригодились ей и на практике в больнице.

«Нужно запомнить, что ребенок – это не маленький взрослый. Это совершенно другой организм. Все начинается с анатомо-физиологических особенностей детского возраста, которые с взрослением будут меняться. Мы должны знать четко по системам, какие особенности у этого возраста», – рассказала студентка Белорусского медицинского университета.

Отработать полученные знания на практике – главное условие для студентов-медиков. В университете для них созданы лаборатории с манекенами и симуляторами. Сценарии разные: запустить легкие или оказать первую помощь. Лучшие врачи проходят практику в клиниках России и Китая. Такой подход к обучению привлекает и иностранцев.

«Относительно прошлого года мы видим увеличение иностранных студентов в стенах нашего университета. Из более 60 стран представлены обучающиеся, только в этом году около 600 студентов уже зачислено на первый курс университета. Это студенты из Индии, Ирана, Израиля, из России и почти всех стран СНГ», – отметил ректор Белорусского медицинского университета Сергей Рубникович.

Студенты получают советы и от практикующих врачей. Поделиться опытом приехали медики со всей страны. Подключились и специалисты из России. Врач из Москвы Ирина Никишина, например, рассказывает про новые схемы лечения артрита у детей. Заболевание серьезное: может привести к инвалидности.

«Смысл и философия этих инновационных подходов заключается в раннем назначении наиболее эффективных средств, что позволяет, с одной стороны, оборвать неблагоприятный ход событий, а с другой стороны, даже с экономической точки по сути это оказывается более выгодным, несмотря на высокую стоимость препаратов», –пояснила заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой научно-исследовательского института Ирина Никишина.

В приоритете у белорусских студентов педиатрия. В этом году на 168 мест претендовали более 230 человек. При этом на факультет один из самых высоких проходных баллов.

Добавим, что в этом году 37 выпускников медицинских вузов страны включены в банк одаренной молодежи республики.



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Теги: Минск
 
 
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Отработать полученные знания на практике – обязательное условие для студентов-медиков.
 
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