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Обучение будущих детских врачей обсудили на съезде педиатров в Минске
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске открылся съезд детских врачей, он посвящен 60-летию факультета педиатрии главного медицинского университета страны. Врачи обсудили
Ребенок задыхается: у него аллергическая реакция на укус пчелы. Такую легенду отрабатывает студентка педиатрического отделения Варвара Гапанович. Массаж сердца делает быстро, аккуратно. Контролировать надавливания помогают специальные симуляторы. Эти знания пригодились ей и на практике в больнице.
Отработать полученные знания на практике – главное условие для студентов-медиков. В университете для них созданы лаборатории с манекенами и симуляторами. Сценарии разные: запустить легкие или оказать первую помощь. Лучшие врачи проходят практику в клиниках России и Китая. Такой подход к обучению привлекает и иностранцев.
«Относительно прошлого года мы видим увеличение иностранных студентов в стенах нашего университета. Из более 60 стран представлены обучающиеся, только в этом году около 600 студентов уже зачислено на первый курс университета. Это студенты из Индии, Ирана, Израиля, из России и почти всех стран СНГ», – отметил ректор Белорусского медицинского университета Сергей Рубникович.
Студенты получают советы и от практикующих врачей. Поделиться опытом приехали медики со всей страны. Подключились и специалисты из России. Врач из Москвы Ирина Никишина, например, рассказывает про новые схемы лечения артрита у детей. Заболевание серьезное: может привести к инвалидности.
«Смысл и философия этих инновационных подходов заключается в раннем назначении наиболее эффективных средств, что позволяет, с одной стороны, оборвать неблагоприятный ход событий, а с другой стороны, даже с экономической точки по сути это оказывается более выгодным, несмотря на высокую стоимость препаратов», –пояснила заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой научно-исследовательского института Ирина Никишина.
В приоритете у белорусских студентов педиатрия. В этом году на 168 мест претендовали более 230 человек. При этом на факультет один из самых высоких проходных баллов.
Добавим, что в этом году 37 выпускников медицинских вузов страны включены в банк одаренной молодежи республики.
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Отработать полученные знания на практике – обязательное условие для студентов-медиков.
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