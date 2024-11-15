Обучение будущих детских врачей обсудили на съезде педиатров в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылся съезд детских врачей, он посвящен 60-летию факультета педиатрии главного медицинского университета страны. Врачи обсудили новые подходы к обучению , передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ребенок задыхается: у него аллергическая реакция на укус пчелы. Такую легенду отрабатывает студентка педиатрического отделения Варвара Гапанович. Массаж сердца делает быстро, аккуратно. Контролировать надавливания помогают специальные симуляторы. Эти знания пригодились ей и на практике в больнице.

«Нужно запомнить, что ребенок – это не маленький взрослый. Это совершенно другой организм. Все начинается с анатомо-физиологических особенностей детского возраста, которые с взрослением будут меняться. Мы должны знать четко по системам, какие особенности у этого возраста», – рассказала студентка Белорусского медицинского университета.

Отработать полученные знания на практике – главное условие для студентов-медиков. В университете для них созданы лаборатории с манекенами и симуляторами. Сценарии разные: запустить легкие или оказать первую помощь. Лучшие врачи проходят практику в клиниках России и Китая. Такой подход к обучению привлекает и иностранцев.

«Относительно прошлого года мы видим увеличение иностранных студентов в стенах нашего университета. Из более 60 стран представлены обучающиеся, только в этом году около 600 студентов уже зачислено на первый курс университета. Это студенты из Индии, Ирана, Израиля, из России и почти всех стран СНГ», – отметил ректор Белорусского медицинского университета Сергей Рубникович.