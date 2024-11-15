«Я пишу нейросеть для робота»: чему и как учат в технических классах белорусских школ?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет число технических классов, это делает технические специальности популярными среди молодых людей. Сейчас они – самые востребованные на рынке труда Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В инженерном классе , как в настоящей IT-компании, есть своя структура и отделы, у каждого свои обязанности. Но трудятся все над единым проектом: роботом на базе нейросети. Выпускник Глеб Косякевич, например, программирует код: выстраивает связь робота с приложением.

«Я пишу небольшую нейросеть, чтобы робот работал полностью корректно. Основная сложность была в том, чтобы написать этот огромный код, полностью скомпилировать его, чтобы все части работали корректно», –рассказал ученик инженерно-технического класса средней школы №137 им. П.М. Машерова Глеб Косякевич.

Но сначала нужно спроектировать самого робота. Макет, подвижные части, шестерни и гусеницы создают будущие инженеры 3D-моделирования.

«Мы делаем робота на основе GPT, выбрали именно это, потому что это сейчас актуально. Сейчас мы делаем макет движущей части робота – то, на чем он будет передвигаться. Нужны колеса, с помощью которых он будет двигаться, соединяющие части, чтобы все скрепить вместе», – объяснила ученица Виктория Кравченко.

Профессия инженера – это симбиоз знаний математики, информатики и физики. И сильны в этом не только мальчики. В работе Марии Пинчук много формул и законов. Но теперь плата защищена от перегрева, и каждый элемент работает эффективно. Стать физиком-инженером девушка мечтала с детства. Факультатив только подогрел интерес к специальности.

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