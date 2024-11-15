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«Я пишу нейросеть для робота»: чему и как учат в технических классах белорусских школ?
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет число технических классов, это делает технические специальности популярными среди молодых людей. Сейчас они – самые востребованные на рынке труда Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
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Но сначала нужно спроектировать самого робота. Макет, подвижные части, шестерни и гусеницы создают будущие инженеры 3D-моделирования.
«Мы делаем робота на основе GPT, выбрали именно это, потому что это сейчас актуально. Сейчас мы делаем макет движущей части робота – то, на чем он будет передвигаться. Нужны колеса, с помощью которых он будет двигаться, соединяющие части, чтобы все скрепить вместе», – объяснила ученица Виктория Кравченко.
Профессия инженера – это симбиоз знаний математики, информатики и физики. И сильны в этом не только мальчики. В работе Марии Пинчук много формул и законов. Но теперь плата защищена от перегрева, и каждый элемент работает эффективно. Стать физиком-инженером девушка мечтала с детства. Факультатив только подогрел интерес к специальности.
«Задача любого физика сложную задачу раскидать на маленькие задачи, чтобы их было легко решить. Вначале, конечно, это сложно. Постоянно что-то не получается, но в процессе все усваивается», – рассказала Мария Пинчук.
Каждый ученик на факультативе может попробовать себя в любом из направлений инженерии, чтобы понять, какое по душе. Еще один плюс таких занятий – практический: в вуз юные инженеры поступят без экзаменов. И заключат контракт на будущем месте работы еще перед тем, как стать студентами.
«У нас выстраивается цепочка «школа – университет – предприятие», которая помогает ребятами выбрать будущую профессию. Мы посмотрим в этом году, сколько из наших ребят возьмут этот целевой договор, но они имеют такой бонус – поступить без экзаменов, имея «семерки» по профильным предметам, заключив целевой договор», – отметила директор средней школы №137 Ирина Ларченко.
Инженер – в Беларуси специальность востребованная. К тому же очень престижная. По всей стране таких специализированных классов открыто более 160. В них на бесплатной основе обучаются больше двух тысяч заинтересованных учеников.
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По всей стране таких специализированных классов открыто более 160.
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