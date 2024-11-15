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Вклад женщин в развитие сельского хозяйства Беларуси отметили перед праздником аграриев
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Чествование тружениц стало традиционным. Оно посвящено Дню работников сельского хозяйства. От каждой области страны выбрали 50 самых активных женщин. Среди них зоотехники, полеводы, операторы машинного доения и другие специалисты. Главные критерии отбора участниц – заслуги в работе и участие в общественной жизни страны.
Для женщин подготовили насыщенную программу. Труженицы села посетили знаковые места белорусской столицы, посмотрели балет «Золушка» в Большом театре Беларуси.
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Чествование тружениц села прошло в Минске.
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