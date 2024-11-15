Вклад женщин в развитие сельского хозяйства Беларуси отметили перед праздником аграриев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 100 стран мира покупают белорусские продукты . Это заслуга работников и работниц сельского хозяйства, заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова на встрече с труженицами села в Минске, передает «МИР 24».

Чествование тружениц стало традиционным. Оно посвящено Дню работников сельского хозяйства. От каждой области страны выбрали 50 самых активных женщин. Среди них зоотехники, полеводы, операторы машинного доения и другие специалисты. Главные критерии отбора участниц – заслуги в работе и участие в общественной жизни страны.

«Это люди, которые занимаются тяжелым, но благородным делом. Это работа на земле. Я думаю, что каждый белорус в каком-то поколении знает, что такое трудиться на земле. Потому что белорусская земля – это наше все. Поэтому хочется этим женщинам сделать особо приятные моменты, чтобы они почувствовали себя женщинами, улыбнулись», –отметила председатель общественной организации «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская.

Для женщин подготовили насыщенную программу. Труженицы села посетили знаковые места белорусской столицы, посмотрели балет «Золушка» в Большом театре Беларуси.