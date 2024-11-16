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Возведение заборов не решение проблемы. Представители ШОС и ОДКБ обсудили в Минске борьбу с нелегальной миграцией
16.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске борьбу с нелегальной миграцией" height="100%" width="670">
Вместо совместного решения проблем – возведение пятиметровых заборов. В Минске представители ШОС, ОДКБ, ООН и других организаций обсудили вопросы
Раньше Беларусь и страны Прибалтики совместно пресекали подобные факты. Но с 2021 года западные страны приняли политику молчания: договоренности аннулировали и возвели вдоль границы заграждения. Мера радикальная, но неэффективная. За год белорусские пограничники задержали 1,5 тысячи нелегалов.
Решение вопроса белорусская сторона видит в диалоге и готова сесть за стол переговоров. Но западные партнеры приглашение на конференцию проигнорировали.
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Возведение заборов не решение проблемы. Представители ШОС и ОДКБ обсудили в Минске борьбу с нелегальной миграцией
Раньше Беларусь и страны Прибалтики совместно пресекали подобные факты. Но с 2021 года западные страны приняли политику молчания: договоренности аннулировали и...
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