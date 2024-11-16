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Возведение заборов не решение проблемы. Представители ШОС и ОДКБ обсудили в Минске борьбу с нелегальной миграцией

16.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Возведение заборов не решение проблемы. Представители ШОС и ОДКБ обсудили в <a href=Минске борьбу с нелегальной миграцией" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вместо совместного решения проблем – возведение пятиметровых заборов. В Минске представители ШОС, ОДКБ, ООН и других организаций обсудили вопросы нелегальной миграции, сообщает «МИР 24».

Раньше Беларусь и страны Прибалтики совместно пресекали подобные факты. Но с 2021 года западные страны приняли политику молчания: договоренности аннулировали и возвели вдоль границы заграждения. Мера радикальная, но неэффективная. За год белорусские пограничники задержали 1,5 тысячи нелегалов.

«За последний год мы зафиксировали 50 случаев гибели мигрантов, которых нам подбросил Евросоюз. Не с нашей стороны, а с их стороны. Число покалеченных людей исчисляется сотнями. Надо искать пути решения, как решить совместно эту проблему», – отметил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Не хотите с Беларусью работать, так работайте со всеми этими странами. Сделайте плотный заслон на границах всех этих стран, во всех их аэропортах, железнодорожных вокзалах, тогда в Беларуси не будет ни одного нелегального мигранта. Потому что они все те, которые идут туда, на Запад. Это не белорусы, они используют белорусскую территорию как транзит», – призвал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Решение вопроса белорусская сторона видит в диалоге и готова сесть за стол переговоров. Но западные партнеры приглашение на конференцию проигнорировали.



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Теги: Минск
 
 
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Раньше Беларусь и страны Прибалтики совместно пресекали подобные факты. Но с 2021 года западные страны приняли политику молчания: договоренности аннулировали и...
 
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