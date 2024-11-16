«Марафон единства» пришел в Могилевскую область. Чем знаменит промышленный Бобруйск?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский «Марафон единства» пришел в Могилевскую область . Бобруйск в эти дни принимает гостей со всей республики. С начала года предприятия Бобруйска прибавили к бюджету около 1,5 миллиарда белорусских рублей, это 44 миллиарда российских. На знаменитых заводах побывали артисты, блогеры, журналисты, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Резиновую смесь формуют, накладывают на каркас и вулканизируют. Спустя пару часов готовая шина сходит с конвейера. Этот завод – один из крупнейших производителей автопокрышек в СНГ. Только здесь выпускают сверхкрупногабаритные шины для карьерных самосвалов. Сегодня это главная фотозона.

«Это что-то умопомрачительное. Если бы я на таких колесах ездила по городу, меня бы издалека было видно. Шикарно такое увидеть. Спасибо большое «Марафону», что организовали нам экскурсии, где можно не только увидеть, но и потрогать, сфотографироваться и впечатлиться такими гигантами», – отметила режиссер Кристина Дайняк.

На этом предприятии делают запчасти для коммунальной техники. Завод в одиночку закрывает потребности внутреннего рынка и наращивает поставки в СНГ. В прошлом году отгрузил товаров на 104 миллиона белорусских, или три миллиарда российских рублей. К слову, Россия основной покупатель. Сегодня здесь ищут вдохновение работники культуры.

«Мы часто выступаем, у нас постоянные концерты и мероприятия, но побывать именно в промышленной зоне на заводе мне самой давно, честно, хотелось, но не было возможности. Хорошо, что мне предложили принять участие в «Марафоне единства». Для меня это новый опыт, в другой стезе совершенно», – поделилась художник-оформитель Борисовского дворца культуры Екатерина Нагаева.