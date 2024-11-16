Возвращенные после войны картины показали в Национальном художественном музее Беларуси

«Мы можем заметить два штампа: штамп довоенной картинной галереи и послевоенной. Красные номера – так отмечали во время оккупации картины – это немецкие номера», – объяснила старший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Анастасия Рубашная.

В Художественный музей вернулась всего 1/8 часть работ. У каждой своя судьба.

«Картину Вильгельма Котарбинского на 50-летие музея принесла женщина. Когда немцы отступали, они оставили склады. Не успели их эвакуировать. Минчанам предложили разобрать склады. И она взяла не крупу, не муку, не пищевые продукты, а картину», – рассказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Надежда Усова.

Похищенные немецкими оккупантами картины пострадали. В восстановлении портретов из замка князей Радзивиллов помогали коллеги из Эрмитажа. А вот большая часть уникальных слуцких поясов и редкой мебели до сих пор не вернулась на родину.

«Группы по конфискации, сформированные Германией в период Второй мировой, очень хорошо разбирались в ценности предметов. И они, составляя списки ценнейших предметов, имели опыт мирового значения», – отметила генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Анна Кононова.

Есть на выставке и первые купленные картины. Сразу после войны галерею активно восстанавливали. Искали работы художников, которые были представлены в залах еще до войны. Например, в антикварных магазинах и у коллекционеров.

«Иногда за картины шел просто бой. И тогда послевоенный директор нашей галереи приносила съестные припасы. А ведь Москва и Ленинград в послевоенные годы жили очень тяжело. В Беларуси было лучше, потому что были деревни. И у нее была такая манера приезжать не с пустыми руками. Она всегда привозила сушеные грибы, телячью ногу, пирожки с капустой. Продавали именно ей и часто снижали цену», –рассказала Надежда Усова.

Пустые же подрамники на стенах – символ уничтоженных работ или тех, которые до сих пор не найдены. В поиске сотрудники музея просматривают прессу того времени, каталоги и другие источники.

В экспозиции представлены не только произведения искусства, но и уникальные документы из архивов и запасников музея.