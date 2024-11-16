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Вопрос национальной безопасности стал главным в повестке офицерского собрания МЧС Беларуси
16.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске. В нем принял участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, передает «МИР 24».
Он отметил, что сегодня особенно актуально стоит вопрос национальной безопасности. Особое внимание уделяется поддержанию суверенитета, целостности и процветания Беларуси. Важную роль в сохранении стабильности играют подразделения МЧС.
В собрании приняли участие более 250 офицеров-спасателей со всей страны. На заседании обсудили ряд важных вопросов. Среди них современные вызовы и готовность реагировать на них на перспективу и в интересах безопасности Беларуси.
«Основная цель проведения подобных мероприятий, это не с точки зрения какого-то служебного совещания – руководителям поставить задачи и требовать их исполнения. А именно внутренняя
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В собрании приняли участие более 250 офицеров-спасателей со всей страны.
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