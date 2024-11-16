Вопрос национальной безопасности стал главным в повестке офицерского собрания МЧС Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске. В нем принял участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, передает «МИР 24».

Он отметил, что сегодня особенно актуально стоит вопрос национальной безопасности. Особое внимание уделяется поддержанию суверенитета, целостности и процветания Беларуси. Важную роль в сохранении стабильности играют подразделения МЧС.

«МЧС является примером для многих и многих подразделений не только системы обеспечения национальной безопасности нашей страны, но и для многих трудовых коллективов. Свято чтут офицерские традиции. Сегодня серьезное внимание уделяется противодействию информационного воздействия», – отметил Игорь Сергеенко.

В собрании приняли участие более 250 офицеров-спасателей со всей страны. На заседании обсудили ряд важных вопросов. Среди них современные вызовы и готовность реагировать на них на перспективу и в интересах безопасности Беларуси.