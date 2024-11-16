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Вопрос национальной безопасности стал главным в повестке офицерского собрания МЧС Беларуси

16.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопрос национальной безопасности стал главным в повестке офицерского собрания МЧС Беларуси
 Фото: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси

Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске. В нем принял участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, передает «МИР 24».

Он отметил, что сегодня особенно актуально стоит вопрос национальной безопасности. Особое внимание уделяется поддержанию суверенитета, целостности и процветания Беларуси. Важную роль в сохранении стабильности играют подразделения МЧС.

«МЧС является примером для многих и многих подразделений не только системы обеспечения национальной безопасности нашей страны, но и для многих трудовых коллективов. Свято чтут офицерские традиции. Сегодня серьезное внимание уделяется противодействию информационного воздействия», – отметил Игорь Сергеенко.

В собрании приняли участие более 250 офицеров-спасателей со всей страны. На заседании обсудили ряд важных вопросов. Среди них современные вызовы и готовность реагировать на них на перспективу и в интересах безопасности Беларуси.

«Основная цель проведения подобных мероприятий, это не с точки зрения какого-то служебного совещания – руководителям поставить задачи и требовать их исполнения. А именно внутренняя нравственная составляющая, внутренняя уверенность в том деле, которому ты служишь, белорусскому народу, главе государства», – подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.



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Теги: Минск
 
 
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В собрании приняли участие более 250 офицеров-спасателей со всей страны.
 
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