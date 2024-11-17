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Интерактивную выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах» представили в Бобруйске
17.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интерактивную выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах» представили в Бобруйске. Это спецпроект белорусских медиа и Национального архива. Журналисты нашли около 400 тысяч имен. Первыми зрителями стали участники республиканской акции «
Партизанское сопротивление в Бобруйске возникло с первых же дней фашистской оккупации – 28 июня 1941 года. До освобождения города, летом 1944-го, народное движение подорвало несколько заводов, разрушило почти все железные дороги и даже наладило выпуск антифашистских прокламаций прямо под носом у немцев. На интерактивных стендах бобруйчане искали знаменитых родственников.
На «Марафоне единства» можно познакомиться и с героями нашего времени. Игорь Бокий белорусский пловец-паралимпиец. Родился в Бобруйске. На его счету уже 21 золотая медаль. Это абсолютный рекорд паралимпийских игр среди мужчин. Бокий знает, что такое работать сообща. Чемпиона из мальчика с очень плохим зрением воспитала команда профи. На марафонскую встречу пришли его одноклассники и наставники.
А здесь битва интеллектуалов. Бобруйчане соревнуются в знании истории и культуры страны. Участвует 80 команд. В городе плюс одна достопримечательность. На улице Народного единства открыли мурал «Будущее в твоих руках». Таких по стране будет 13, во всех населенных пунктах, где проходит республиканская акция.
«Мы все живем в одной большой и прекрасной стране. Сегодня, как никогда, нужны консолидация и единство. Вокруг чего всегда объединяются граждане? Конечно, вокруг общих ценностей: семья, здоровье, красивая и мирная страна. Ребята через свое творчество, свой рисунок хотели донести именно это», – поделился первый секретарь Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.
Бобруйск стал пятым городом, принявшим акцию «Марафон единства». Следующий на очереди Могилев. Завершится «Марафон единства» масштабным концертом в Минске в конце января.
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Партизанское сопротивление в Бобруйске возникло с первых же дней фашистской оккупации – 28 июня 1941 года.
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