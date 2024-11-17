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Интерактивную выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах» представили в Бобруйске

17.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Белорусское телеграфное агентство БелТА

Интерактивную выставку «Подвиги и судьбы партизан в документах» представили в Бобруйске. Это спецпроект белорусских медиа и Национального архива. Журналисты нашли около 400 тысяч имен. Первыми зрителями стали участники республиканской акции «Марафон единства». Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Зражевский.

Партизанское сопротивление в Бобруйске возникло с первых же дней фашистской оккупации – 28 июня 1941 года. До освобождения города, летом 1944-го, народное движение подорвало несколько заводов, разрушило почти все железные дороги и даже наладило выпуск антифашистских прокламаций прямо под носом у немцев. На интерактивных стендах бобруйчане искали знаменитых родственников.

«Такое крупное партизанское движение было только в Беларуси и Сербии. Когда эмоционально трогает тебя лично, вот тогда ты сопереживаешь и чувствуешь свое участие в общем деле. Это именно то единство, о котором мы говорим», – отметил главный редактор издательского дома Дмитрий Жук.

На «Марафоне единства» можно познакомиться и с героями нашего времени. Игорь Бокий белорусский пловец-паралимпиец. Родился в Бобруйске. На его счету уже 21 золотая медаль. Это абсолютный рекорд паралимпийских игр среди мужчин. Бокий знает, что такое работать сообща. Чемпиона из мальчика с очень плохим зрением воспитала команда профи. На марафонскую встречу пришли его одноклассники и наставники.

«Если бы он был учителем, он бы смог научить детей целеустремленности, воле к победе, гордости за Беларусь! Наши детки, когда приходят в училище на мероприятия, очень интересуются им. Мы всегда отслеживаем его результаты и болеем только за него», – поделилась учитель средней школы №9 г. Бобруйска Мария Евдокимычева.

А здесь битва интеллектуалов. Бобруйчане соревнуются в знании истории и культуры страны. Участвует 80 команд. В городе плюс одна достопримечательность. На улице Народного единства открыли мурал «Будущее в твоих руках». Таких по стране будет 13, во всех населенных пунктах, где проходит республиканская акция.

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«Глядя на такие муралы, понимаешь смысл всего, всей жизни. И хочется, чтобы в городе молодежь, проходя мимо, видела, созидала и философски рассуждала по этому поводу», – пожелала местный житель Екатерина Ванина.

«Мы все живем в одной большой и прекрасной стране. Сегодня, как никогда, нужны консолидация и единство. Вокруг чего всегда объединяются граждане? Конечно, вокруг общих ценностей: семья, здоровье, красивая и мирная страна. Ребята через свое творчество, свой рисунок хотели донести именно это», – поделился первый секретарь Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

Бобруйск стал пятым городом, принявшим акцию «Марафон единства». Следующий на очереди Могилев. Завершится «Марафон единства» масштабным концертом в Минске в конце января.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Партизанское сопротивление в Бобруйске возникло с первых же дней фашистской оккупации – 28 июня 1941 года.
 
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