Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевщины на фестивале «Дожинки» в Климовичах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие регионов – одна из основных задач на будущие пять лет. Об этом заявил президент Беларуси. Александр Лукашенко приехал в город Климовичи Могилевской области на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер наградил передовиков и лучших тружеников. Ордена, медали, почетные звания получили трактористы, животноводы, инженеры, руководители предприятий и другие заслуженные работники. Президент поблагодарил и оценил вклад аграриев Могилевщины в общий урожай. В регионе собрали больше миллиона тонн зерна. Также Александр Лукашенко пообещал, что в стране будут развивать малые города и поселки, создавать там новые производства и всю необходимую инфраструктуру.

«Тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку. Именно регионы, на них будет главный упор сделан. Люди должны жить по всей стране. Мы проделали большой путь по созданию АПК будущего. Но впереди задач не меньше. Повышать производительность сельского хозяйства прежде всего за счет технологической дисциплины и точного земледелия. Увеличивать глубину переработки. Развивать собственную семенную базу, благо, научных институтов у нас хватает», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что на экспорте продовольствия Беларусь рассчитывает заработать 10 миллиардов долларов.