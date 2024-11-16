|
Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевщины на фестивале «Дожинки» в Климовичах
16.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие регионов – одна из основных задач на будущие пять лет. Об этом заявил президент Беларуси. Александр Лукашенко приехал в город Климовичи Могилевской области на
Белорусский лидер наградил передовиков и лучших тружеников. Ордена, медали, почетные звания получили трактористы, животноводы, инженеры, руководители предприятий и другие заслуженные работники. Президент поблагодарил и оценил вклад аграриев Могилевщины в общий урожай. В регионе собрали больше миллиона тонн зерна. Также Александр Лукашенко пообещал, что в стране будут развивать малые города и поселки, создавать там новые производства и всю необходимую инфраструктуру.
Александр Лукашенко заявил, что на экспорте продовольствия Беларусь рассчитывает заработать 10 миллиардов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ордена, медали, почетные звания получили трактористы, животноводы, инженеры, руководители предприятий и другие заслуженные работники. Президент поблагодарил и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)