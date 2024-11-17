Бар, который зарабатывает на ностальгии по 90-м, и секреты удержания сотрудников: новости бизнеса за 11-17 ноября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Ситуация на рынке такси, работа фулфилмента и ошибки позиционирования компаний. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Выяснили , что произошло с рынком такси после вступления в силу указ президента, который регламентирует деятельность перевозчиков, а также разобрались , какие изменения в законе о занятости коснулись бизнеса.

Полезное для бизнеса

Заместитель генерального директора по организационной эффективности и управлению персоналом RAILWAYS SYSTEMS KZ Николай Лепешинский раскрыл, как простые данные о сотрудниках помогли остановить текучку кадров.

Посмотрели , как устроен фулфилмент-комплекс.

Эксперты пояснили , как инвестиции помогли бизнесу сэкономить на налогах.

Рассказываем , как правильно собирать заявки на закупки в компании.

Сегодня во многих компаниях осознают необходимость обучения водителей более экономным практикам вождения. Для этих целей обычно нанимают специальных инструкторов, которые проводят для опытных водителей соответствующие курсы. Однако, как показывает практика, привычки сотрудников часто оказываются сильнее. Выходит, обучение проходит впустую и только тратит ресурсы компании? На самом деле нет. Есть реальная возможность внедрить экономные практики вождения в компании, благодаря платформе Optidriving. Читайте, как это происходит .

Описали , как банк ошибся с позиционированием и чуть не совершил роковую ошибку.

Истории бизнеса

Российский разработчик решений для управления офисными

пространствами IndaSpace недавно привлек 29 млн российских рублей от фонда Friendly VC. А первым инвестором этого на тот момент еще стартапа был основатель «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов. В 2022 году он вошел в состав учредителей, заплатив за свою долю 6 млн российских рублей. Максим увидел тогда потенциал в проекте, потому что понимал, что «удаленка» теперь с нами надолго. И он оказался прав: компания растет. Артем Васенин, Co-Founder & CPO Indaspace, рассказал «Про бизнес», как создавался стартап и почему ему удалось дорасти до прибыльной компании .