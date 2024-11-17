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Бар, который зарабатывает на ностальгии по 90-м, и секреты удержания сотрудников: новости бизнеса за 11-17 ноября 2024 года
17.11.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ситуация на рынке такси, работа фулфилмента и ошибки позиционирования компаний. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Полезное для бизнеса
Заместитель генерального директора по организационной эффективности и управлению персоналом RAILWAYS SYSTEMS KZ Николай Лепешинский
Эксперты
Сегодня во многих компаниях осознают необходимость обучения водителей более экономным практикам вождения. Для этих целей обычно нанимают специальных инструкторов, которые проводят для опытных водителей соответствующие курсы. Однако, как показывает практика, привычки сотрудников часто оказываются сильнее. Выходит, обучение проходит впустую и только тратит ресурсы компании? На самом деле нет. Есть реальная возможность внедрить экономные практики вождения в компании, благодаря платформе Optidriving. Читайте,
Истории бизнеса
Российский разработчик решений для управления офисными
Еще в студенческие годы Кирилл Нестерович понял, что главный ресурс в любом деле — это люди. Именно большая база контактов помогла ему начать развиваться в абсолютно новой для него сфере логистики. Десять лет он занимался журналистикой и организовывал мероприятия, а потом решил начать все с нуля. Сейчас он соучредитель и директор компании Freight.by, а также владелец бара «90's». Мы
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Бар, который зарабатывает на ностальгии по 90-м, и секреты удержания сотрудников: новости бизнеса за 11-17 ноября 2024 года
Ситуация на рынке такси, работа фулфилмента и ошибки позиционирования компаний. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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