Лукашенко: Сильные регионы – сильная страна, эта тема пройдет красной нитью через будущую пятилетку

Любовь к работе – это секрет успеха всех награжденных. Президент вручил ордена, медали и почетные звания трактористам, животноводам, агрономам, инженерам и руководителям предприятий.

«Эту награду я на свой лично счет не беру. Эта награда всех тружеников нашего хозяйства. Очень серьезно занимаемся производством картофеля. Выращиваем особенную картошку. Самую вкусную. Можно кушать без сала!», – рассказал главный инженер сельскохозяйственного предприятия Игорь Михаленок.

«Нужно работать добросовестно. Я директор, чтобы сам работал и коллектив работал. Этот год для нас очень плодотворный. Мы построили по указу президента молочно-товарный комплекс на 600 голов», – отметил директор сельскохозяйственного предприятия Леонтий Кушеваров.

Одно из главных достижений могилевских аграриев – больше миллиона тонн зерна. Некоторые хозяйства получили рекордные 60 центнеров с гектара.

«Вот пример. Его нужно повторить. Все они здесь, на сцене. Главное – это вы. Это точно, это без лести. Это правда. Будете вы, будет и страна. С хлебом будем – все у нас будет», – подчеркнул глава государства.

И хлеба должно быть больше. В следующем году президент ждет от региона не меньше полутора миллионов тонн зерна. Прибавить предстоит также в производстве молока и мяса. И развивать новые перспективные направления.

«Мы делаем ставку на развитие рыбоводства в вашем районе. Вы взяли на себя амбициозную задачу обеспечить страну ценными видами рыб и продукцией из них. Государство всегда подставит плечо настоящим труженикам. Если я буду видеть, что мы получим хорошую отдачу, прибыль гарантирую, поддержку. В том числе и финансовую», – пообещал президент.

Для этого работает госпрограмма по развитию юго-восточного региона. Здесь модернизируют и создают новые предприятия, строят животноводческие комплексы.

«Действие этой программы будет продолжено, но в обновленном виде. Она станет стратегической и будет содержать не только преференции. Нужны рабочие места и закрепление людей здесь, на родной земле. Определимся с тактикой в сельском хозяйстве. Основная задача – дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территорий», – отметил Лукашенко.

Жить на селе должно быть хорошо, выгодно и перспективно, уверен президент. И это задача для местных органов власти по всей стране – ремонт дорог, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры.

«Сильные регионы – это сильная страна! Этим путем мы будем двигаться. Тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку. Именно регионы. На них будет главный упор сделан. Люди должны жить по всей стране. Мы проделали большой путь по созданию АПК будущего. Но впереди задач не меньше», –заявил белорусский лидер.

Главная – повышать производительность сельского хозяйства. На этот сектор в Беларуси большие планы. На экспорте продовольствия страна рассчитывает заработать больше 10 миллиардов долларов. Президент пожелал аграриям здоровья и достатка, а он будет только благодаря усердной работе.

Президент также поручил обеспечить жильем в сельской местности молодых специалистов. С возможностью выкупа арендных квартир после 15-20 лет работы.