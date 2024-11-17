ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Сильные регионы – сильная страна, эта тема пройдет красной нитью через будущую пятилетку

17.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Сильные регионы – сильная страна, эта тема пройдет красной нитью через будущую пятилетку
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Курс на развитие сельской местности и регионов возьмут в Беларуси. Об этом заявил президент страны. Александр Лукашенко приехал в город Климовичи Могилевской области на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании. Наградил лучших аграриев и поставил перед ними задачи. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

220 лет – это общий трудовой стаж семьи Дрозд. Ставить рекорды в поле —давняя традиция. Николай придерживается ее уже 36 лет. За это у машиниста Орден почета.

«Главное, нужно любить технику. Вовремя обслуживать. И будет все. Раньше было время такое, что техника была послабее. Сейчас, конечно, можно работать», – считает Николай Дрозд.

Любовь к работе – это секрет успеха всех награжденных. Президент вручил ордена, медали и почетные звания трактористам, животноводам, агрономам, инженерам и руководителям предприятий.

«Эту награду я на свой лично счет не беру. Эта награда всех тружеников нашего хозяйства. Очень серьезно занимаемся производством картофеля. Выращиваем особенную картошку. Самую вкусную. Можно кушать без сала!», – рассказал главный инженер сельскохозяйственного предприятия Игорь Михаленок.

«Нужно работать добросовестно. Я директор, чтобы сам работал и коллектив работал. Этот год для нас очень плодотворный. Мы построили по указу президента молочно-товарный комплекс на 600 голов», – отметил директор сельскохозяйственного предприятия Леонтий Кушеваров.

Одно из главных достижений могилевских аграриев – больше миллиона тонн зерна. Некоторые хозяйства получили рекордные 60 центнеров с гектара.

«Вот пример. Его нужно повторить. Все они здесь, на сцене. Главное – это вы. Это точно, это без лести. Это правда. Будете вы, будет и страна. С хлебом будем – все у нас будет», – подчеркнул глава государства.

И хлеба должно быть больше. В следующем году президент ждет от региона не меньше полутора миллионов тонн зерна. Прибавить предстоит также в производстве молока и мяса. И развивать новые перспективные направления.

«Мы делаем ставку на развитие рыбоводства в вашем районе. Вы взяли на себя амбициозную задачу обеспечить страну ценными видами рыб и продукцией из них. Государство всегда подставит плечо настоящим труженикам. Если я буду видеть, что мы получим хорошую отдачу, прибыль гарантирую, поддержку. В том числе и финансовую», – пообещал президент.

Для этого работает госпрограмма по развитию юго-восточного региона. Здесь модернизируют и создают новые предприятия, строят животноводческие комплексы.

«Действие этой программы будет продолжено, но в обновленном виде. Она станет стратегической и будет содержать не только преференции. Нужны рабочие места и закрепление людей здесь, на родной земле. Определимся с тактикой в сельском хозяйстве. Основная задача – дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территорий», – отметил Лукашенко.

Жить на селе должно быть хорошо, выгодно и перспективно, уверен президент. И это задача для местных органов власти по всей стране – ремонт дорог, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры.

«Сильные регионы – это сильная страна! Этим путем мы будем двигаться. Тема развития регионов должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку. Именно регионы. На них будет главный упор сделан. Люди должны жить по всей стране. Мы проделали большой путь по созданию АПК будущего. Но впереди задач не меньше», –заявил белорусский лидер.

Главная – повышать производительность сельского хозяйства. На этот сектор в Беларуси большие планы. На экспорте продовольствия страна рассчитывает заработать больше 10 миллиардов долларов. Президент пожелал аграриям здоровья и достатка, а он будет только благодаря усердной работе.

Президент также поручил обеспечить жильем в сельской местности молодых специалистов. С возможностью выкупа арендных квартир после 15-20 лет работы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси приехал в город Климовичи Могилевской области на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бар, который зарабатывает на ностальгии по 90-м, и секреты удержания сотрудников: новости бизнеса за 11-17 ноября 2024 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2024
Mir24.TV Belarus
17.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика