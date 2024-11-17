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Лукашенко: Сильные регионы – сильная страна, эта тема пройдет красной нитью через будущую пятилетку
17.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Курс на развитие сельской местности и регионов возьмут в Беларуси. Об этом заявил президент страны. Александр Лукашенко приехал в город Климовичи Могилевской области на
220 лет – это общий трудовой стаж семьи Дрозд. Ставить рекорды в поле —давняя традиция. Николай придерживается ее уже 36 лет. За это у машиниста Орден почета.
«Главное, нужно любить технику. Вовремя обслуживать. И будет все. Раньше было время такое, что техника была послабее. Сейчас, конечно, можно работать», – считает Николай Дрозд.
Любовь к работе – это секрет успеха всех награжденных. Президент вручил ордена, медали и почетные звания трактористам, животноводам, агрономам, инженерам и руководителям предприятий.
«Эту награду я на свой лично счет не беру. Эта награда всех тружеников нашего хозяйства. Очень серьезно занимаемся производством картофеля. Выращиваем особенную картошку. Самую вкусную. Можно кушать без сала!», – рассказал главный инженер сельскохозяйственного предприятия Игорь Михаленок.
«Нужно работать добросовестно. Я директор, чтобы сам работал и коллектив работал. Этот год для нас очень плодотворный. Мы построили по указу президента молочно-товарный комплекс на 600 голов», – отметил директор сельскохозяйственного предприятия Леонтий Кушеваров.
Одно из главных достижений могилевских аграриев – больше миллиона тонн зерна. Некоторые хозяйства получили рекордные 60 центнеров с гектара.
И хлеба должно быть больше. В следующем году президент ждет от региона не меньше полутора миллионов тонн зерна. Прибавить предстоит также в производстве молока и мяса. И развивать новые перспективные направления.
Для этого работает госпрограмма по развитию юго-восточного региона. Здесь модернизируют и создают новые предприятия, строят животноводческие комплексы.
Жить на селе должно быть хорошо, выгодно и перспективно, уверен президент. И это задача для местных органов власти по всей стране – ремонт дорог, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры.
Главная – повышать производительность сельского хозяйства. На этот сектор в Беларуси большие планы. На экспорте продовольствия страна рассчитывает заработать больше 10 миллиардов долларов. Президент пожелал аграриям здоровья и достатка, а он будет только благодаря усердной работе.
Президент также поручил обеспечить жильем в сельской местности молодых специалистов. С возможностью выкупа арендных квартир после 15-20 лет работы.
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Президент Беларуси приехал в город Климовичи Могилевской области на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании.
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