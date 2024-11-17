Как избавиться от тли на участке? Советы специалистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стали известны безопасные средства, которые помогут избавиться от тли на участке. Если при борьбе с насекомыми использовать химикаты, то вредители станут агрессивными и погубят растения.

На наличие тли на участке указывают пожелтевшие листья, деформация растений, нарушение их роста. Данный вид насекомых способен пагубно повлиять на фруктовые или цветущие деревья, забрав у них весь сок. Так растение погибнет, оставив садовода без цветов и плодов. Чтобы этого не допустить, специалисты рекомендовали завести естественных хищников тли. Если они уже обитают на участке, то эксперты призвали не избавляться от них.

«В этом качестве божьи коровки являются ненасытными едоками тли! Вы можете привлечь их естественным путем, посадив такие цветы, как тысячелистник или укроп. Сирфы, маленькие мухи, похожие на ос, также являются ценными союзниками. Их личинки действительно в изобилии питаются тлей. Кроме того, посадка моркови, фенхеля или кинзы способствует привлечению этих полезных насекомых», – отметили садоводы.

Также при борьбе с тлей поможет черное мыло, которое является известным натуральным средством. Благодаря его липкой текстуре насекомое перестанет беспокоить дачников. Для приготовления такого средства необходимо смешать пять столовых ложек жидкого черного мыла литр теплой воды. Полученный раствор нужно распылять на поврежденные растения, особенно на места, где «прячется» тля, – нижнюю сторону листьев. Данную процедуру следует проводить на протяжении трех или пяти дней, пока насекомые не исчезнут. Кроме того, при борьбе с тлей помогут севооборот и разнообразие растений, пишут « БелНовости ».

«Предотвращение появления тли так же важно, как и ее устранение. Таким образом, севооборот позволяет нарушить их жизненный цикл и уменьшить их численность. Для этого ежегодно меняйте виды растений в своем саду, чтобы тля не прижилась надолго. Разнообразие растений также является эффективной профилактической стратегией. Смешивая разные виды растений, вы снизите вероятность быстрого распространения тли», – уточнили эксперты.