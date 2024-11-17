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Как избавиться от тли на участке? Советы специалистов
17.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стали известны безопасные средства, которые помогут избавиться от тли на участке. Если при борьбе с насекомыми использовать химикаты, то вредители станут агрессивными и погубят растения.
На наличие тли на участке указывают пожелтевшие листья, деформация растений, нарушение их роста. Данный вид насекомых способен пагубно повлиять на фруктовые или цветущие деревья, забрав у них весь сок. Так растение погибнет, оставив садовода без цветов и плодов. Чтобы этого не допустить, специалисты рекомендовали завести естественных хищников тли. Если они уже обитают на участке, то эксперты призвали не избавляться от них.
Также при борьбе с тлей поможет черное мыло, которое является известным натуральным средством. Благодаря его липкой текстуре насекомое перестанет беспокоить дачников. Для приготовления такого средства необходимо смешать пять столовых ложек жидкого черного мыла литр теплой воды. Полученный раствор нужно распылять на поврежденные растения, особенно на места, где «прячется» тля, – нижнюю сторону листьев. Данную процедуру следует проводить на протяжении трех или пяти дней, пока насекомые не исчезнут. Кроме того, при борьбе с тлей помогут севооборот и разнообразие растений, пишут «
Ранее стало известно, как
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На наличие тли указывают пожелтевшие листья, деформация растений, нарушение их роста.
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