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Как получать из семьи энергию и ресурсы для развития компании, карьеры?
17.11.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если вы очень заняты на работе и решаете множество срочных задач — не забывайте, что без счастливой семьи сложнее достичь результатов. Устойчивость в семье дает огромный ресурс для развития себя и бизнеса. При этом, в потоке задач и результатов, развивая копанию и карьеру, часто страдают отношения в паре, с детьми, родными людьми.
Как получать из семьи энергию и ресурсы для развития компании, карьеры? Как достигать ощущение счастья в воспитании детей? 29 ноября приглашаем на встречу с предпринимателем,
Здоровая семья — один из основных факторов для успешной жизни любого человека: и вас, ваших и клиентов. Как сделать, чтобы семейные отношения приносили радость, и не воспринимались как обязательная работа? Как быть в ресурсе в бизнесе - благодаря семье?
На встречу с бизнес-психологом в Клубе Про бизнес, приглашаем предпринимателей и руководителей, пары и семьи, родителей и всех-всех, кто заинтересован в укреплении семейных и близких отношений!
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⇒ Место: 29 ноября, «Деловой центр» (г. Минск, ул. Мясникова, 70, работает бесплатная парковка).
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Если вы очень заняты на работе и решаете множество срочных задач - не забывайте, что без счастливой семьи сложнее достичь результатов. Устойчивость в семье дает...
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