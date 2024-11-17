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Как получать из семьи энергию и ресурсы для развития компании, карьеры?

17.11.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Евгений Исаченко, фото из личного архива
Евгений Исаченко, фото из личного архива


Если вы очень заняты на работе и решаете множество срочных задач — не забывайте, что без счастливой семьи сложнее достичь результатов. Устойчивость в семье дает огромный ресурс для развития себя и бизнеса. При этом, в потоке задач и результатов, развивая копанию и карьеру, часто страдают отношения в паре, с детьми, родными людьми.

Как получать из семьи энергию и ресурсы для развития компании, карьеры? Как достигать ощущение счастья в воспитании детей? 29 ноября приглашаем на встречу с предпринимателем, известным бизнес-психологом, отцом четверых детей Евгением Исаченко.

Здоровая семья — один из основных факторов для успешной жизни любого человека: и вас, ваших и клиентов. Как сделать, чтобы семейные отношения приносили радость, и не воспринимались как обязательная работа? Как быть в ресурсе в бизнесе - благодаря семье?

На встречу с бизнес-психологом в Клубе Про бизнес, приглашаем предпринимателей и руководителей, пары и семьи, родителей и всех-всех, кто заинтересован в укреплении семейных и близких отношений! 

Евгений Исаченко, фото из личного архива
Евгений Исаченко, фото из личного архива

Евгений Исаченко. Эксперт по воспитанию, практикующий педагог-психолог 16+ лет.

Предприниматель: основатель и руководитель проектов «Школы Семьи Евгения Исаченко», автор курсов «Школа Родителей», онлайн-программ для детей. 

Семейный консультант, успешно оказавший помощь семьям из многих стран. Муж, отец 4 детей

Что обсудим

  • Проблемы в отношениях у деловых людей: что делать?
  • Семья как ресурс, без которого работа и карьера строятся сложнее
  • Отношение в семье — это работа, на которую надо уделять время и энергия. При этом, такая работа может приносить радость и удовольствие. Как этого достичь?
  • Дети в семье: как воспитывать счастливых людей

Формат:

  • Выступление Евгения Исаченко 
  • Живой диалог с залом, с ответами на вопросы

Место: 29 ноября, «Деловой центр» (г. Минск, ул. Мясникова, 70, работает бесплатная парковка).
Начало в 19:00. Примерное время окончания: 21:00 

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Ждем Вас 29 ноября!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
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