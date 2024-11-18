«Мы не родились „ипэшниками“. Каждого привело сюда что-то свое». Кто и что продает в уже полупустом ТЦ «Купаловский» в Минске

Источник материала: ProBusiness





Было время, когда кроме книг в ТЦ «Купаловский», который находится прямо под Октябрьской площадью и «нулевым километром» в Минске, продавали одежду, парфюмерию и прочие товары, но в 2020 году такие магазины, в основном, закрылись. Позже от властей столицы звучали заявления, что там появятся товары от белорусских производителей, но этого почему-то не случилось. Кто же там из предпринимателей-долгожителей еще работает и почему? «Про бизнес» прошелся по самому центральному торговому центру Беларуси.

«Физически приходят лишь постоянные покупатели, чтобы пообщаться или что-то быстро купить в подарок»

Казалось бы, ТЦ «Купаловский» находится в самом сердце столицы, в подземке у Дворца Республики, но там немноголюдно. Сперва мы пришли сюда в воскресенье и обнаружили, что практически все торговые точки закрыты. Встретили женщину, которая складывала книги за прилавком. Спросили, можно ли здесь с кем-то пообщаться. Она удивилась и сказала нам, что центр «умирает» и «его, скорее всего, закроют, потому что посетителей крайне мало». Потом порекомендовала нам прийти в будний день.





Поэтому мы вернулись во вторник. Открытых торговых точек оказалось немного, но жизни в ТЦ было больше, чем в воскресенье. Пройдя лавку, где продавали посуду, подошли к магазинчику с детскими книгами. У прилавка стояли две женщины: Виктория и Елена. На нашу просьбу пообщаться они сперва отреагировали скептически: мол, о чем рассказывать, если их торговлю книгами сложно назвать бизнесом, скорее — это средство выживания. Но спустя некоторое время женщины все же пошли на контакт.





Виктория работает в ТЦ уже 8 лет. Впоследствии выяснилось, что тут все долгожители. Она рассказала, что раньше «ипэшников» здесь было больше, но многие по разным причинам закрылись: кто-то уехал из страны, кто-то ушел на пенсию, а кто-то просто умер. Продажу книг женщина не считает бизнесом. То, что она получает, хватает, чтобы закрыть базовые потребности.





— Когда закрылся «Мир книг» на Янки Купалы, часть «книжников» переехала сюда, а часть — на Арену Сити, — говорит Виктория. — Здесь действительно хорошее месторасположения и аренда небольшая, но люди сюда не идут. И реклама тут не поможет — центр практически пустой и тут просто-напросто нечего делать. Я бы на месте администрации в два раза снизила стоимость аренды и отдала предпринимателям пустующие места. Они бы и продвигали этот ТЦ. Я здесь работаю, потому что устраивает график — с 11 до 19 — и отсутствие начальника. Сама себе хозяйка — в найме себя уже не вижу.









Несколько лет назад в торговом центре продавали одежду, но сейчас уже нет. Виктория говорит, что ходили слухи о ремонте, но пока никто ничего не делает. Закроют ли центр вовсе, тоже неизвестно. Что касается налогов, то женщина признается: раньше было проще. Заплатил единый налог и работаешь спокойно. Сейчас ситуация изменилась:

— Да, стало сложнее. Но ладно налоги — были бы люди. У меня книги заказывают, в основном, через интернет. Физически приходят лишь постоянные покупатели, чтобы пообщаться или что-то быстро купить в подарок. Также покупателей стало меньше, когда книги появились на площадках Wildberries и Ozon. Стоимость значительно ниже, а людям все равно, где покупать.





Отличное мнение по поводу таких конкурентов, как Wildberries и Ozon, у предпринимателя Александра. Его книжная лавка размещается на обратной стороне от магазина Виктории.

— Знаете, каких затрат больше всего в стоимости книги? На организацию ее продажи — 50%, — утверждает Александр. — Авторское право и бумага — 15%. Учитывая это, в специализированных магазинах книга может стоить 70 рублей, а у нас она будет — 35. Все потому, что у нас небольшие затраты на организацию ее продажи. Соответственно, Wildberries и Ozon на какое-то время могут установить стоимость ниже нашей, но постоянно ее держать таковой они не смогут. Нельзя продавать книжку ниже ее себестоимости. Да, мы ощущаем, что заказов стало меньше, но постоянные покупатели все равно остались с нами.









«Когда-то я был радиоведущим, но оказалось, что это ужасно скучное и неинтересное занятие в сравнении с продажей книг»

Ранее книжная лавка Александра размещалась в фойе Академии наук. Контингент там был соответствующий: социологи, философы, историки… В 2014 магазин переехал в ТЦ «Купаловский», соответственно, и постоянные покупатели тоже стали приезжать туда.

— Я не считаю, что это место надо популяризировать. Если люди хотят зарабатывать большие деньги, то надо идти продавать алкоголь. Здесь работают те, кому интересны книги. У меня нет бытовых проблем, и я не думаю, где взять деньги на еду или на оплату квартиры, но и поехать на Канары за свой доход тоже не могу.





Александр уже 7 лет на пенсии. До этого он работал на радио, но всегда хотел продавать книги:

— У Скотта Фицджеральда был рассказ о книжном магазине в Нью-Йорке и я, прочитав его, стал мечтать о том, чтобы работать в подобном. Вышел на пенсию, и мечта сбылась. Да, когда-то я был радиоведущим, но оказалось, что это ужасно скучное и неинтересное занятие в сравнении с продажей книг. К нам же приходит много увлекающихся людей, с которыми можно пообщаться и поразмышлять…





Основной контингент покупателей у Александра — это люди в возрасте от 16 до 30 лет. Он признается, что если бы они не читали, то он бы уже давно закрыл свой магазин:

— Молодежь сейчас очень любознательная. Читает философскую литературу, нон-фикшн, классику. Если говорить конкретнее об авторах, то это Стивен Кинг, Марсель Пруст, Франц Кафка, Герман Гессе. В своих произведениях они отражали проблемы того времени, но ничего не изменилось: то, что их волновало тогда, актуально и сейчас.





Александр, по его словам, продает интеллектуальную литературу. «Книг Дашковой у меня не найти», — говорит, что они бы испортили репутацию. На вопрос, насколько доступны сегодня книги, предприниматель отвечает, что стоят они гораздо меньше, чем поход в магазин за продуктами.

— Иногда слышу, что в советское время читали больше, но не соглашусь с этим. Я 1957 года рождения и знаю это наверняка. Тогда было престижно покупать книги и ставить их на полку. Они были частью мебели. Потом их перепродавали. Большая библиотека стоила ровно столько же, сколько дача. Что важно: ни одна книжка не должна была быть читаной. Она имела ценность лишь в том случае, если ее никто не открывал. Я сам с этим сталкивался, когда был в гостях у друзей или родственников — просил почитать, а они отказывали.





Как мы уже упомянули ранее, Александру нравится общаться с людьми, которые приходят к нему в магазин:

— Мне интересно, почему они читают, ведь причины у всех разные. Кто-то обращается к книге в психотерапевтических целях, кто-то хочет почерпнуть новые знания, а кто-то ищет ответ на свой вопрос — размышляет. Общаясь с покупателями, я никогда не навязываю своего мнения. Особенно, если речь идет о художественной литературе. То, что я считаю гениальным, другой может не воспринять. Художественная литература имеет свой четкий адрес. Она направлена на определенный психотип, и каждый читатель должен сам найти своего автора.









«Я не увлекаюсь книгами, продавая их, а пытаюсь выжить»

Елене 53 года. Она работает здесь, потому что имеет возможность самостоятельно регулировать график. Ее мужу 65, он инвалид 1 группы и за ним нужен уход. У нее филологическое образование и сразу после окончания университета она работала в библиотеке за 15 долларов в месяц. В лавке Елены можно найти не только книги, но и плакаты, календари, украшения ремесленников. Признается, что в продажах день на день не приходится: то за календарем придут, то за книжкой.





— Мы не родились «ипэшниками». Каждого привело сюда что-то свое, но, в основном, наша советская любовь читать книжки. Я вспоминаю те времена, когда мы сдавали макулатуру, чтобы отвоевать очередной томик, — говорит Елена. — С 1983 года я жила на проспекте Победителей (бывший Машерова). Училась в 6 классе. А на бульваре Грибоедова был пункт вторичного сырья и макулатуры. Мы ходили туда вместе с мамой, чтобы получить талон на книгу. Сейчас, конечно, все, что захочешь можно найти — информационное перенасыщение. Тогда же время было другое…





По словам Елены, люди сегодня читают разную литературу. Кроме календарей, которыми она занимается уже 20 лет, у нее пользуются популярностью книги по искусству.

На вопрос о доходе, предпринимательница ответила, что зарабатывает также, как санитарка — рублей 700:

— Я не увлекаюсь книгами, продавая их, а пытаюсь выжить. Вы же учитывайте, что за то, что я зарабатываю здесь, нужно заплатить аренду, налоги и за кассовый аппарат. Отложить деньги, чтобы закупить товар. Розничная торговля чем сложна? Ты всегда должен удивлять. Просто что-то выложить на прилавок и сидеть, ждать — этот вариант не пройдет. Нужно все-таки предлагать людям что-то интересное.





«Больше всего людей привлекают пейзажи. Человек хочет, чтобы дома его что-то грело»

Пообщавшись с «книжниками», мы прошли в конец единственного торгового ряда. Там разместили свои работы белорусские художники. Рынок «Вернисаж» переехал сюда с Октябрьской площади в 2018 году. Потом часть художников-продавцов из «Купаловского» переместились на Зыбицкую. Осталось всего несколько точек и много свободных подвесов для картин. Нам удалось поговорить с автором Ярославом.





Он продает свои картины в ТЦ уже десять лет:

— Мы очень сильно зависим от потока покупателей. Летом здесь людей больше, а в осенне-зимний период идет спад. Стоимость картин разная. Большое полотно можно приобрести за 200−250 рублей, работа поменьше стоит дешевле, в районе 100. Больше всего людей привлекают пейзажи. Человек хочет, чтобы дома его что-то грело.













Ярослав говорит, что в 90-е люди больше интересовались искусством, чем сейчас. Соответственно, можно было и заработать на продаже картин. Сейчас, со слов предпринимателя, он не чувствует себя хорошо. Да, казалось бы, картины доступны, но ими людей уже не удивишь, а после распада СССР они были в новинку.





Наталья 19 лет проработала в экспериментально-конструкторском бюро в отделе стандартизации. После сокращения в 1993 году занялась изготовлением картин из сухоцветов.





Училась этому самостоятельно, по книжкам. Выставляет свои работы в ТЦ «Купаловский», чтобы не сидеть дома. Она, по ее словам, «глубокий» пенсионер, а тут хоть какое-то общение:

— Большое значение имеет место. Зимой здесь тяжело работать — помещение не отапливается. Люди, если заходят, то те, кто по холоду идти не хочет, а если мероприятие, то в бесплатный туалет надо. О нас тут никто не знает, к сожалению. Кратковременную рекламу как-то давали, но постоянной не было. Раньше здесь было много павильонов, но со временем и «книжники» стали закрываться.





Рассказывая о своих работах, Наталья акцентирует внимание, что изготовление требует усидчивости, ведь каждый листочек и цветок нужно засушить определенным образом. Также она использует банановую и апельсиновую кожуру натуральных оттенков.

— В 90-ые годы мои работы продавались лучше. Тогда в подарки брали все. Сейчас же люди зачастую не понимают их ценности и спрашивают, почему небольшая картина стоит 50 рублей…





Наталья также рассказала, что кроме своих работ, чтобы получить больше доход, она продает чужие. Бывают, по словам женщины, совсем не хлебные месяцы, когда она не продает ни своего, ни чужого.