Специальная партия SERES | AITO M5 уже в Минске: ваш рациональный выбор здесь и сейчас!

Источник материала: ProBusiness





Автомобили марки SERES | AITO стремительно завоевывают сердца белорусских автолюбителей. Официальные поставки в Беларусь осуществляет давно известный дистрибьютор — ООО «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», а это значит, что вам доступны заводская гарантия и официальный сервис. Гибридная установка, полная русификация с завода, европейский порт зарядки, поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto — все это лишь малая часть того, чем эти машины приятно удивляют покупателей. Но давайте обо всем по порядку.

Китаец с европейским акцентом

SERES — это совместное с технологическим ИТ-гигантом Huawei производство автомобилей. На домашнем рынке данные автомобили выпускаются под брендом AITO, а на международном представлена их адаптированная для европейских покупателей версия — SERES. Производитель делает ставку на спокойный и лаконичный дизайн без лишних футуристичных и кричащих акцентов. SERES | AITO М5 — это среднеразмерный электрокроссовер, который выделяется гармоничными формами, плавными линиями кузова, стильной светодиодной оптикой и минималистичной решеткой. Кроссовер обладает удобными для города размерами: длина — 4770 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм.





Адаптирован для Беларуси

Все автомобили SERES | AITO полностью адаптированы для эксплуатации в Беларуси:

Русифицированное меню мультимедиа на базе ОС Android. Это значит, что вам не придется ломать голову над переводом или искать нужные функции — все уже на родном языке.

Полный привод благодаря двум электромоторам, расположенным спереди и сзади, обеспечивает отличную управляемость и устойчивость на дороге. Это значит, что вы будете чувствовать себя уверенно в любых погодных условиях, будь то снег, дождь или сухой асфальт.

В Беларуси практически все зарядные станции поддерживают европейский протокол CCS, что делает зарядку SERES | AITO M5 максимально простой и удобной. Вам не понадобятся переходники или долгие поиски подходящей станции. Гибрид оснащен европейским портом Type 2, который подходит как для «медленной», так и для «быстрой» зарядки.

Беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto — это просто находка для тех, кто привык к своим смартфонам. Вы можете легко подключить телефон и пользоваться всеми привычными приложениями, будь то Яндекс. Карты, Spotify или что-то еще. И все это без лишних проводов!





Лучшее из двух миров: продвинутая гибридная система и большой запас хода

С SERES | AITO M5 вы будете впечатлены невероятной электродинамикой и экономичностью, но при этом сможете смело отправиться в любое путешествие без необходимости прокладывать путь через зарядные станции. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающей два электромотора и бензиновый генератор. М5 разгоняется до 100 км/ч меньше чем за 5 секунд и способен преодолеть более 1200 км на одном баке и полном заряде.

SERES | AITO М5 при регистрации в ГАИ получает зеленые номера — это значит, что вы освобождаетесь от уплаты транспортного налога, можете пользоваться полосами для общественного транспорта, а также бесплатно пользоваться стоянками на улицах центральной части Минска.

Создан для вашего комфорта

Когда речь идет о комфорте, SERES | AITO M5 действительно на высоте. Представьте себе: вы садитесь в автомобиль, и все вокруг словно создано для вашего удобства. Эргономичный салон выполнен из качественных и устойчивых к износу материалов. Удобные сиденья отделаны приятной экокожей Nappa, оснащены функциями подогрева, вентиляции и электрорегулировками с памятью. Вы будете приятно удивлены системой массажа с 5 режимами, проекционным дисплеем и огромной панорамной крышей. Эффективная аэродинамика автомобиля, вместе с двойные шумопоглащающими стёклами спереди и сзади улучшают акустический комфорт внутри автомобиля в шумных городских поездках или длинных загородных путешествиях.

Приятным дополнением для поездок в тёмное время суток станут яркие светодиодные фары с функцией автоматического дальнего света и атмосферная подсветка салона. С учётом нашего климата все автомобили также оснащены пакетом «тёплых» опций, в которые входит обогрев всех сидений, руля и форсунок стеклоомывателя.































Функциональность и удобство

Сенсорный экран на 15,6 дюйма с быстрым откликом и с разрешением 2К! Это не просто экран, а настоящий центр управления вашим автомобилем. Все функции доступны буквально в одно касание, что делает управление интуитивно понятным и быстрым. Это действительно круто и удобно.





Что по наличию?

Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» предлагает большой склад автомобилей SERES | AITO M5 в наличии по специальной цене.

— Несмотря на спецпредложение, оснащение автомобилей остается неизменным. Мы поставляем максимальную комплектацию, включающую все необходимые опции для комфортного вождения. M5 доступны в черном цвете кузова, с различными вариантами цвета салона на выбор, — отмечает официальный дилер.





Честная заводская гарантия

Для всех покупателей SERES | AITO доступны официальный сервис и заводская гарантия на 2 года или 100 000 км пробега. Дилер поддерживает постоянную связь с заводом-изготовителем, что позволяет оперативно получать самую актуальную информацию, обновлённое программное обеспечение и решения по любым вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Записывайтесь на тест-драйв автомобилей SERES | AITO, чтобы лично убедиться в преимуществе рационального выбора.

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