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Тайна натюрморта в Национальном художественном музее Беларуси. Под «Девушкой» Филиппа Малявина нашли другую картину
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Удивительную находку обнаружил реставратор. Когда картине с девушкой потребовалось укрепить фрагмент красочного слоя, работу отправили на консервацию. В мастерской провели тщательное обследование.
Сейчас на экспозиции две картины. Но десятки лет под известной работой Малявина прятались цветы. Скрытое ранее произведение служило укрепляющим холстом.
«Уникальность в том, что художник воспользовался материалом, не характерным для живописцев. Обычно это холст в прямом смысле слова. Можно использовать хлопок, подручные материалы или ткани, которые используются, не льняные, а просто хлопковые», – заявила Юлия Мисюченко.
Специалисты отметили не только состав, но и подготовку полотна. Высокое мастерство автора помогло картине сохраниться спустя сотню лет.
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Тайна натюрморта в Национальном художественном музее Беларуси. Под «Девушкой» Филиппа Малявина нашли другую картину
Удивительную находку обнаружил реставратор. Когда картине с девушкой потребовалось укрепить фрагмент красочного слоя, работу отправили на консервацию.
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