Тайна натюрморта в Национальном художественном музее Беларуси. Под «Девушкой» Филиппа Малявина нашли другую картину

«Уникальность в том, что художник воспользовался материалом, не характерным для живописцев. Обычно это холст в прямом смысле слова. Можно использовать хлопок, подручные материалы или ткани, которые используются, не льняные, а просто хлопковые», – заявила Юлия Мисюченко.

Специалисты отметили не только состав, но и подготовку полотна. Высокое мастерство автора помогло картине сохраниться спустя сотню лет.