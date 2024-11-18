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Тайна натюрморта в Национальном художественном музее Беларуси. Под «Девушкой» Филиппа Малявина нашли другую картину

18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Национальном художественном музее Беларуси специалисты обнаружили уникальную картину. Произведению около сотни лет. Полотно находилось под знаменитой «Девушкой» русского художника Филиппа Малявина, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Удивительную находку обнаружил реставратор. Когда картине с девушкой потребовалось укрепить фрагмент красочного слоя, работу отправили на консервацию. В мастерской провели тщательное обследование.

«Вызывало подозрение то, что картина имела деформацию. Стало понятно, что дублировочный холст слишком толстый, очень плотный за счет того, что он был закрашен. В определенном освещении, в косых лучах проявился рельеф, который меня заинтересовал. С небольшого фрагмента была удалена коричневая краска, и под ней проявился силуэт цветка», – рассказала художник-реставратор Национального художественного музея Беларуси Юлия Мисюченко.

Сейчас на экспозиции две картины. Но десятки лет под известной работой Малявина прятались цветы. Скрытое ранее произведение служило укрепляющим холстом.

«Дублировочный холст чаще использовался ранее, и уж тем более совершенно неожиданным и очень редким является тот факт, что укрепление холста происходило не обычным холстом, а холстом с произведением. Вот это чудо. Оно чаще, возможно, встречалось раньше: XIX век, может, начало XX века, как мы предполагаем в данном случае», – отметила генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Анна Кононова.

Рентген показал, что изображение большого размера. И это не один цветок, а целый букет. Привлекла внимание и дублировочная ткань. После исследований выяснили: большая часть из шелковых нитей.

«Уникальность в том, что художник воспользовался материалом, не характерным для живописцев. Обычно это холст в прямом смысле слова. Можно использовать хлопок, подручные материалы или ткани, которые используются, не льняные, а просто хлопковые», – заявила Юлия Мисюченко.

Специалисты отметили не только состав, но и подготовку полотна. Высокое мастерство автора помогло картине сохраниться спустя сотню лет.



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Удивительную находку обнаружил реставратор. Когда картине с девушкой потребовалось укрепить фрагмент красочного слоя, работу отправили на консервацию.
 
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