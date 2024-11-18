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Вторая жизнь рекламных баннеров: компания МТС презентовала уникальный мерч

18.11.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания МТС презентовала уникальный мерч – аксессуары из потерявших актуальность рекламных баннеров. Создание новых вещей из ставшего ненужным «винила» легло в основу проекта «Экокейс МТС: Мечтай. Твори. Сохраняй!», цель которого – минимизировать экологический след бизнеса.

15 ноября отмечается Всемирный день ресайклинга. Это направление по созданию новых вещей или предметов из отходов различных материалов, которое возникло в эпоху перепроизводства и избыточного потребления.  Именно к этой дате и была приурочена презентация проекта.

Экомерч для МТС создал минчанин Артур Дубовик, специализирующийся на теме вторичной переработки. Почти 300 кв.м. баннерного материала, который ранее в виде рекламы бренда размещался на билбордах на улицах Минска, перешиты в модные сумки и рюкзаки.


Материал, из которых сделаны баннеры – поливинилхлорид. Он не используется повторно и подлежит утилизации. Такие отходы или закапываются на мусорных полигонах, или сжигаются, что в обоих случаях наносит вред окружающей среде. Одна из альтернатив, позволяющая снизить нагрузку на экологию, – ресайклинг баннерного материала.


«МТС – современная, динамично развивающаяся компания, и мы не могли обойти стороной тренд ресайклинга. Известно, что любая хозяйственная деятельность в той или иной степени влияет на окружающую среду. Сегодня задача каждого бизнеса – минимизировать свой экологический след. МТС как социально ответственный бренд делает это, поддерживая самые различные инициативы, направленные на сохранение природы. Проект “Экокейс МТС” – это очередной шаг на пути устойчивого развития», – подчеркнул Николай Булаш, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании МТС.


Презентация проекта «Экокейс МТС» прошла в кругу единомышленников и в атмосфере уникальных произведений искусства, созданных из вторичных материалов. Их автор – белорусский художник Марьяна Карпович. В своих инсталляциях она использует старинные текстиль, пряжу и остатки ковров.

Для гостей мероприятия была организована лекция, где они узнали о разновидностях ресайклинга, альтернативных методах переработки, а во время мастер-класса смогли сделать картину из полиэтиленовых пакетов. 


Проект «Экокейс МТС» стал новым опытом для компании в деле сохранения окружающей среды. Хотя мобильный оператор давно придерживается принципов ESG, одним из постулатов которой является сохранение природы.

ESG-политика базируется на трех «китах» – environment, social и governance (с английского – экология, социальная политика, корпоративное управление). Это значит, что компании и организации, принимая эту повестку, стремятся воплощать в жизнь социальные проекты, минимизировать риски для окружающей среды и выстраивать эффективную схему управления.

Что касается экологической составляющей – МТС на постоянной основе передает на переработку отслужившее срок эксплуатации оборудование, ведет сбор аккумуляторов, батареек, макулатуры. В своей деятельности компания использует электронный документооборот.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания МТС презентовала уникальный мерч - аксессуары из потерявших актуальность рекламных баннеров. Создание новых вещей из ставшего ненужным «винила» легло в...
 
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