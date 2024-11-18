ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские пенсионеры украсили свой дом тысячами крышек. На фасаде появились портреты, цветы и орнаменты

18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пенсионеры украсили свой дом тысячами крышек. На фасаде появились портреты, цветы и орнаменты
 Фото: МТРК «Мир»

Жительница одной из белорусских деревень украсила свой дом тысячами крышек. Расположила их так, что получились картины. Уникальный фасад сразу вызвал интерес у туристов, а видео с домом набирает в соцсетях миллионы просмотров, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Герои популярных советских мультфильмов, лошади и цветы. Этот дом в деревне Брильки – самая яркая постройка и гордость хозяйки Елены Алешко. Ее любимое изображение – биатлонистка Дарья Домрачева. Здесь она появилась после завоевания трех золотых медалей на Олимпийских играх в 2014-м.

«Придумывали, где были какие-то соревнования. Сразу выбивали, это был у нас закон. Муж еще хотел Йоханнеса и других спортсменов, но уже места не хватило. Да и тяжело делать людей из крышек, не то получается», – рассказала хозяйка дома с фасадом из крышек Елена Алешко.

Дизайн дома Елена Аркадьевна создавала вместе с мужем и внуками. Схемы для картин искали в журналах по вышивке крестиком. Некоторые придумывали и рисовали сами. Чтобы сделать такой фасад, ушло три года работы и более 120 тысяч крышек разных цветов. Елена Аркадьевна с мужем работали почтальонами – часть собирали у знакомых по деревням. Помогали с материалом для фасада и соседи.

«Большинство – даже минские, дачники привозили. Бывает, утром встанешь, а за калиткой уже лежит в мешочке кучка пробок. Или я приезжала к своим ящикам, так на ящики люди клали, хоть три штучки. А потом где-то дед познакомился, так мы и ездили туда, где бутылки перерабатывают, они все равно крышки откручивают», – рассказала хозяйка дома с фасадом из крышек Алена Алешко.

А еще в этом дворе можно побывать в отпуске. Южную атмосферу создает пальма из бутылок. С нее, кстати, и начался проект. Некоторые видео с домом набрали в социальных сетях более миллиона просмотров.

«Я видел это видео, приезжала блогер, женщина, она снимала видео, выложила, и оно завирусилось. Сначала особо мы и не предполагали, что что-то из этого получился, как-то так сначала неохотно к этому относились, потом постепенно самим понравилось», – рассказал внук Елены Алешко Илья Мещенок.

Так Елене Аркадьевне пришлось привыкать к популярности. Теперь дом радует глаз не только хозяйки и ее семьи. Здесь уже не раз побывали журналисты с телевиденья и газет. Чтобы разглядеть необычный дизайн, останавливаются и водители проезжающих авто.

Подобный дом есть и в России. Яркий проект реализовали две сестры из Якутии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизайн дома Елена Аркадьевна создавала вместе с мужем и внуками. Схемы для картин искали в журналах по вышивке крестиком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Специальная партия SERES | AITO M5 уже в Минске: ваш рациональный выбор здесь и сейчас!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика