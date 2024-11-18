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Белорусские пенсионеры украсили свой дом тысячами крышек. На фасаде появились портреты, цветы и орнаменты
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жительница одной из белорусских деревень
Герои популярных советских мультфильмов, лошади и цветы. Этот дом в деревне Брильки – самая яркая постройка и гордость хозяйки Елены Алешко. Ее любимое изображение – биатлонистка Дарья Домрачева. Здесь она появилась после завоевания трех золотых медалей на Олимпийских играх в 2014-м.
Дизайн дома Елена Аркадьевна создавала вместе с мужем и внуками. Схемы для картин искали в журналах по вышивке крестиком. Некоторые придумывали и рисовали сами. Чтобы сделать такой фасад, ушло три года работы и более 120 тысяч крышек разных цветов. Елена Аркадьевна с мужем работали почтальонами – часть собирали у знакомых по деревням. Помогали с материалом для фасада и соседи.
А еще в этом дворе можно побывать в отпуске. Южную атмосферу создает пальма из бутылок. С нее, кстати, и начался проект. Некоторые видео с домом набрали в социальных сетях более миллиона просмотров.
Так Елене Аркадьевне пришлось привыкать к популярности. Теперь дом радует глаз не только хозяйки и ее семьи. Здесь уже не раз побывали журналисты с телевиденья и газет. Чтобы разглядеть необычный дизайн, останавливаются и водители проезжающих авто.
Подобный дом есть и в России. Яркий проект реализовали две сестры из Якутии.
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Белорусские пенсионеры украсили свой дом тысячами крышек. На фасаде появились портреты, цветы и орнаменты
Дизайн дома Елена Аркадьевна создавала вместе с мужем и внуками. Схемы для картин искали в журналах по вышивке крестиком.
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