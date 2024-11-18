Время возможностей для белорусского спорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Думая в первую очередь о молодежи, мы уделяем пристальное внимание развитию спорта. Абсолютно убежден: культура здорового образа жизни лежит в основе всех достижений – личных, профессиональных, общественных», – заявлял Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании.

За последние 30 лет Беларусь воспитала больше сотни олимпийских чемпионов и мировых рекордсменов. Республика приняла чемпионаты мира и Европы.

Сегодня в стране функционируют порядка 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений, развито более 130 видов спорта. В областных центрах есть свой Дворец спорта, крытая ледовая площадка и спортивные арены. В небольших городах все чаще открывают бассейны и физкультурные комплексы.