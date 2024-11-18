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Время возможностей для белорусского спорта
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За последние 30 лет Беларусь воспитала больше сотни олимпийских чемпионов и мировых рекордсменов. Республика приняла чемпионаты мира и Европы.
Сегодня в стране функционируют порядка 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений, развито более 130 видов спорта. В областных центрах есть свой Дворец спорта, крытая ледовая площадка и спортивные арены. В небольших городах все чаще открывают бассейны и физкультурные комплексы.
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Какие условия создала Беларусь для занятий спортом на профессиональном и любительском уровнях? Смотрите в документальном фильме журналистов МТРК «Мир».
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