Международный форум ЭДО в Москве 2024: Взгляд на будущее электронного документооборота

Источник материала: ProBusiness





7 ноября 2024 года в Москве состоялся масштабный международный форум ЭДО, который собрал участников из России, Китая, Беларуси, Казахстана и Индии. В условиях стремительного роста популярности электронного документооборота (ЭДО) обмен опытом между странами становится особенно важным. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных тенденций и новых идей в сфере ЭДО, что позволяет бизнесу оптимизировать процессы и сэкономить средства.

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Электронный документооборот не только упрощает обмен документами, но и способствует охране окружающей среды. По данным, представленным на форуме, использование ЭДО в России позволяет ежегодно сохранять:

• более 4 тысяч деревьев

• 9 гектаров леса

• 100 тысяч киловатт-часов электроэнергии

• 16 миллионов литров чернил на подписание документов

• 70 тысяч килограммов выбросов углекислого газа

Эти цифры подчеркивают важность внедрения ЭДО не только для бизнеса, но и для экологии.

На форуме присутствовали представители различных организаций и государственных структур, включая Ассоциацию «РОСЭУ», Министерство транспорта Российской Федерации, Минцифры России, ФНС России, а также компании, такие как СКБ Контур, Альфа Банк и X5 Group. Со стороны Беларуси выступали компания ООО «Электронные документы и накладные», а также РУП «НЦЭУ». Обсуждались ключевые направления развития ЭДО в России и за рубежом.





В ходе форума были рассмотрены следующие вопросы:

Тенденции развития ЭДО в России

Одной из центральных тем форума стало обсуждение планов по созданию экосистемы сервисов для малого бизнеса. В 2025 году предполагается начать работу над созданием платформы, которая упростит работу с электронными документами для малых предприятий. В рамках новой государственной программы акцент будет сделан на перевод общения государственных органов друг с другом и бизнеса с государством в электронный вид.

Кроме того, на базе Министерства цифрового развития будет сформирована рабочая группа, задача которой — учитывать все направления электронного документооборота. Одной из инициатив является создание единой витрины для статистической отчетности, что позволит сдавать отчеты один раз, после чего все заинтересованные органы смогут их использовать.

Цифровизация логистики в России





ЭДО активно внедряется в транспортной документации. Каждую неделю оформляется около 200 тысяч документов, включая путевые листы, импортные и экспортные документы. Важным шагом в этом направлении является работа над интеграцией системы ГИС ЭПД с РЖД.

Также был подготовлен законопроект, который позволит правительству вводить обязательное использование транспортных документов при перевозке отдельных грузов. Планируется, что с 2025 года это будет касаться опасных грузов, зерна и древесины, что значительно упростит процесс документооборота в этих сферах.

Тренды и направления развития трансграничного электронного документооборота





Вера Куницкая, CEO облачного сервиса «ЭДиН» и заместитель Председателя Совета по внедрению электронного коммерческого документооборота в Республике Беларусь, поделилась опытом и инициативами Беларуси в области ЭДО. Одним из значительных событий стало подписание 15 апреля 2024 года соглашения о взаимном признании электронной подписи между Беларусью и Россией. Это соглашение открывает новые горизонты для трансграничного обмена документами.





23 мая 2024 года была осуществлена первая отгрузка товаров из Беларуси в Россию с использованием электронного товаросопроводительного документа. В этом процессе принимали участие белорусский оператор ЭДО — компания «Электронные документы и накладные» («ЭДиН») , а также российская компания «Тензор». С 1 мая 2024 года в Беларуси также была введена возможность электронного документооборота с Россией благодаря постановлению № 248 Совета Министров Республики Беларусь.





Форум ЭДО в Москве стал важной платформой для обсуждения будущего электронного документооборота как в России, так и за ее пределами. Участники ушли с новыми идеями и вдохновением для дальнейшей работы над оптимизацией бизнес-процессов и улучшением экологической ситуации благодаря внедрению ЭДО. Впереди нас ждут новые инициативы и проекты, которые сделают этот процесс еще более эффективным и доступным для всех участников рынка.