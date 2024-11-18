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Погода в СНГ: Беларусь накроет резкий ветер, в Казахстане туман ухудшил видимость

18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Беларусь накроет резкий ветер, в Казахстане туман ухудшил видимость
 Фото: МТРК «Мир»

О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Жителей Беларуси предупредили о сильном ветре. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Вихрь принесет в страну дожди и снег. На градусниках плюс 7. Спасатели предостерегают – шквал может повредить линии электропередачи, крыши, обрушить слабо укрепленные конструкции. Остерегаться стоит и падения деревьев.

Казахстан

Почти по всему Казахстану с утра плохая видимость. Туман затруднил поездки и ухудшил обстановку на дорогах. На севере и востоке страны усиление ветра, на дорогах скользко. А в Алматы будто пришла весна, светит яркое солнце, звенит капель. На водоемах Мангистау жители могут наблюдать розовые облака – это фламинго. Сейчас сезон миграции. Каждую осень пернатые прилетают в регион в поисках пищи. В ноябре их особенно много. Эти грациозные птицы часто попадают в объектив камер местных жителей.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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