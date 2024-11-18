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Погода в СНГ: Беларусь накроет резкий ветер, в Казахстане туман ухудшил видимость
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
Казахстан
Почти по всему Казахстану с утра плохая видимость. Туман затруднил поездки и ухудшил обстановку на дорогах. На севере и востоке страны усиление ветра, на дорогах скользко. А в Алматы будто пришла весна, светит яркое солнце, звенит капель. На водоемах Мангистау жители могут наблюдать розовые облака – это фламинго. Сейчас сезон миграции. Каждую осень пернатые прилетают в регион в поисках пищи. В ноябре их особенно много. Эти грациозные птицы часто попадают в объектив камер местных жителей.
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
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