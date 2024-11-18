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Сезон клюквы в Беларуси: секреты сбора и заготовки красной ягоды
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хороший урожай клюквы в этом году в Беларуси. Дожди и солнце создали идеальные условия на болотах для того, чтобы запастись природными витаминами на год вперед. О кисло-горьких тонкостях – корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Стоимость индивидуального клюквенного тура по болотам вместе с гидом – 50 белорусских или полторы тысячи российских рублей. Чем больше группа, тем ниже для каждого цена.
И, конечно, его дарами. Можно дикие ягоды собирать самому, а можно купить у местных. Стоимость – 8 белорусских или 230 российских рублей за один литр. Оптом – от 5 до 8 белорусских или от 150 до 230 российских за килограмм. На этом предприятии запасли до следующего урожая 40 тонн красной ягоды. Здесь уже 30 лет дикую клюкву умеют хранить свежей весь год.
«На данный момент мы поставляем продукцию в Москву. Также поставку сделали в Грузию, в Батуми, там два белорусских магазина. Около 80% поставок – это белорусский рынок», – отметил Василий Бриленок.
Классика, с имбирем, с корицей или в шоколаде. Новинка – клюква в сахарной пудре с апельсином. В этом дуэте дикую ягоду не узнать.
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Дожди и солнце создали идеальные условия на болотах для того, чтобы запастись природными витаминами на год вперед.
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