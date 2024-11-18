Сезон клюквы в Беларуси: секреты сбора и заготовки красной ягоды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хороший урожай клюквы в этом году в Беларуси. Дожди и солнце создали идеальные условия на болотах для того, чтобы запастись природными витаминами на год вперед. О кисло-горьких тонкостях – корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Сбор клюквы в Беларуси становится туристическим аттракционом. Путь по урожайным тропам показывает гид Кася Казаченок. До первого снега она собирает красные ягоды с моховых кочек вместе с туристами. Кропотливый ручной труд. Скорость сбора Каси – пятилитровое ведро за час.

Стоимость индивидуального клюквенного тура по болотам вместе с гидом – 50 белорусских или полторы тысячи российских рублей. Чем больше группа, тем ниже для каждого цена.

«Много туристов из других стран. В этом году – из Израиля, Великобритании, Китая, России. Удивляем болотом», – рассказала экскурсовод Кася Казаченок.

И, конечно, его дарами. Можно дикие ягоды собирать самому, а можно купить у местных. Стоимость – 8 белорусских или 230 российских рублей за один литр. Оптом – от 5 до 8 белорусских или от 150 до 230 российских за килограмм. На этом предприятии запасли до следующего урожая 40 тонн красной ягоды. Здесь уже 30 лет дикую клюкву умеют хранить свежей весь год.

«Надо создать для хранения клюквы такие же условия, как на болоте. Температура, влажность», – пояснил директор предприятия Василий Бриленок.