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Сезон клюквы в Беларуси: секреты сбора и заготовки красной ягоды

18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон клюквы в Беларуси: секреты сбора и заготовки красной ягоды
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хороший урожай клюквы в этом году в Беларуси. Дожди и солнце создали идеальные условия на болотах для того, чтобы запастись природными витаминами на год вперед. О кисло-горьких тонкостях – корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Сбор клюквы в Беларуси становится туристическим аттракционом. Путь по урожайным тропам показывает гид Кася Казаченок. До первого снега она собирает красные ягоды с моховых кочек вместе с туристами. Кропотливый ручной труд. Скорость сбора Каси – пятилитровое ведро за час.

Стоимость индивидуального клюквенного тура по болотам вместе с гидом – 50 белорусских или полторы тысячи российских рублей. Чем больше группа, тем ниже для каждого цена.

«Много туристов из других стран. В этом году – из Израиля, Великобритании, Китая, России. Удивляем болотом», – рассказала экскурсовод Кася Казаченок.

И, конечно, его дарами. Можно дикие ягоды собирать самому, а можно купить у местных. Стоимость – 8 белорусских или 230 российских рублей за один литр. Оптом – от 5 до 8 белорусских или от 150 до 230 российских за килограмм. На этом предприятии запасли до следующего урожая 40 тонн красной ягоды. Здесь уже 30 лет дикую клюкву умеют хранить свежей весь год.

«Надо создать для хранения клюквы такие же условия, как на болоте. Температура, влажность», – пояснил директор предприятия Василий Бриленок.

Клюква любит 5 градусов тепла и воду. На семейном предприятии в городе Глубокое каждую ягоду укутывают в сахарную «шубку». Особое наслаждение, говорит директор, запить клюкву в сахарной пудре горячим чаем. Взрыв вкуса обеспечен. Эти коробки с журавинами, именно так называют клюкву в Беларуси, – уже гастрономическая визитная карточка и самый популярный сувенир из страны.

«На данный момент мы поставляем продукцию в Москву. Также поставку сделали в Грузию, в Батуми, там два белорусских магазина. Около 80% поставок – это белорусский рынок», – отметил Василий Бриленок.

Классика, с имбирем, с корицей или в шоколаде. Новинка – клюква в сахарной пудре с апельсином. В этом дуэте дикую ягоду не узнать.



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Дожди и солнце создали идеальные условия на болотах для того, чтобы запастись природными витаминами на год вперед.
 
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