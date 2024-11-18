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Минск – Урумчи: что известно про новый регулярный рейс, который свяжет Беларусь и северо-запад Китая?
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск – Урумчи: что известно про новый регулярный рейс, который свяжет Беларусь и северо-запад Китая?" height="100%" width="670">
Минск и Урумчи свяжет прямой авиарейс белорусской авиакомпании. На презентации побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Минск-Урумчи – одно из самых дальних направлений в авиационной маршрутной сети Беларуси. Больше шести тысяч километров в одну сторону. В расписании рейс появится уже 16 декабря. Самолеты между городами будут летать раз в неделю.
В авиакомпании рассчитывают, что особую популярность рейс вызовет среди студентов из КНР, которые обучаются в Беларуси, а также у представителей бизнеса и туристов. Цена за билет в обе стороны – около 1200 белорусских или больше 35 тысяч российских рублей.
«Местные университеты готовы к сотрудничеству с белорусскими вузами. Урумчи находится на границе с Казахстаном и Узбекистаном. Я думаю, будет развиваться сотрудничество не только Китая с Беларусью, но также с Казахстаном и Узбекистаном», – отметила генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний Чжао Цинцю.
Между Минском и Пекином налажено стратегическое партнерство. Товарооборот растет. В 2023 году он составил более семи с половиной миллиарда долларов. Восточный регион заинтересован в белорусских калийных удобрениях, лесоматериалах, полиамидах, рапсовом масле, мясе и субпродуктах.
Для посещения Китая белорусам не нужна виза. Находиться в стране можно до 30 дней во время одной поездки.
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Минск – Урумчи: что известно про новый регулярный рейс, который свяжет Беларусь и северо-запад Китая?
В расписании рейс появится уже 16 декабря. Самолеты между городами будут летать раз в неделю.
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