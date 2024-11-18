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Минск – Урумчи: что известно про новый регулярный рейс, который свяжет Беларусь и северо-запад Китая?

18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

Минск и Урумчи свяжет прямой авиарейс белорусской авиакомпании. На презентации побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Минск-Урумчи – одно из самых дальних направлений в авиационной маршрутной сети Беларуси. Больше шести тысяч километров в одну сторону. В расписании рейс появится уже 16 декабря. Самолеты между городами будут летать раз в неделю.

«Это первое направление наших полетов в Китай. Я надеюсь, что уже в следующем году мы расширим сеть маршрутов в КНР. Все идет от экономики. И мы видим перспективное развитие авиакомпании, нашей авиации. Это как раз связано с Востоком, Юго-Восточной Азией. В первую очередь, Китаем», – заявил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

В авиакомпании рассчитывают, что особую популярность рейс вызовет среди студентов из КНР, которые обучаются в Беларуси, а также у представителей бизнеса и туристов. Цена за билет в обе стороны – около 1200 белорусских или больше 35 тысяч российских рублей.

«Урумчи – это самый ближайший хаб, город в нашем случае. Мы можем туда без посадок долететь. С посадками выполнение рейсов, конечно, не очень удобно для пассажиров и экономически затратно. Сегодня мы начали акцию для пассажиров по более сниженным тарифам. Надеюсь, будет неплохой результат по загрузке данного рейса», – отметил Игорь Чергинец.

Урумчи – торгово-экономический и культурный центр северо-запада Китая. Город включен в маршрут инициативы «Один пояс, один путь». Это делает регион ключевым транспортным узлом между Китаем и Европой, что создает возможности для расширения экономических связей.

«Местные университеты готовы к сотрудничеству с белорусскими вузами. Урумчи находится на границе с Казахстаном и Узбекистаном. Я думаю, будет развиваться сотрудничество не только Китая с Беларусью, но также с Казахстаном и Узбекистаном», – отметила генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний Чжао Цинцю.

Между Минском и Пекином налажено стратегическое партнерство. Товарооборот растет. В 2023 году он составил более семи с половиной миллиарда долларов. Восточный регион заинтересован в белорусских калийных удобрениях, лесоматериалах, полиамидах, рапсовом масле, мясе и субпродуктах.

«Основное – это экономика. Будет возможность в более сжатые сроки налаживать экономические отношения между нашими структурами. Мы надеемся, что открытие данного рейса придаст еще больший импульс развитию наших экономических отношений с КНР», – сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб.

Для посещения Китая белорусам не нужна виза. Находиться в стране можно до 30 дней во время одной поездки.



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Теги: Минск
 
 
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В расписании рейс появится уже 16 декабря. Самолеты между городами будут летать раз в неделю.
 
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