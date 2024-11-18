Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск – Урумчи: что известно про новый регулярный рейс, который свяжет Беларусь и северо-запад Китая?" height="100%" width="670">

Минск и Урумчи свяжет прямой авиарейс белорусской авиакомпании. На презентации побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Минск-Урумчи – одно из самых дальних направлений в авиационной маршрутной сети Беларуси. Больше шести тысяч километров в одну сторону. В расписании рейс появится уже 16 декабря. Самолеты между городами будут летать раз в неделю.

«Это первое направление наших полетов в Китай. Я надеюсь, что уже в следующем году мы расширим сеть маршрутов в КНР. Все идет от экономики. И мы видим перспективное развитие авиакомпании, нашей авиации. Это как раз связано с Востоком, Юго-Восточной Азией. В первую очередь, Китаем», – заявил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

В авиакомпании рассчитывают, что особую популярность рейс вызовет среди студентов из КНР, которые обучаются в Беларуси, а также у представителей бизнеса и туристов. Цена за билет в обе стороны – около 1200 белорусских или больше 35 тысяч российских рублей.

«Урумчи – это самый ближайший хаб, город в нашем случае. Мы можем туда без посадок долететь. С посадками выполнение рейсов, конечно, не очень удобно для пассажиров и экономически затратно. Сегодня мы начали акцию для пассажиров по более сниженным тарифам. Надеюсь, будет неплохой результат по загрузке данного рейса», – отметил Игорь Чергинец.