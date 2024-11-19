Министерства здравоохранения Беларуси и России подвели промежуточные итоги союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошла совместная коллегия министров здравоохранения Союзного государства Беларуси и России. Главы ведомств подвели промежуточные итоги союзных программ, в том числе по борьбе с раком.

На протонную терапию из бюджета Союзного государства выделили около семи миллионов белорусских рублей (это более 200 миллионов российских). В будущем году лечение пройдут 88 пациентов. Делают процедуру только в одном центре в Ульяновской области. Благодаря союзным программам, для лечения белорусов в России и наоборот никаких специальных разрешений не нужно.

«Для нас очень важен данный вопрос, чтобы мы не повторяли ошибок и могли взять тот позитивный опыт, который на сегодняшний день наиболее быстрым путем приведет нас к качеству медицинской помощи», – заявил министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

«В рамках Союзного государства мы считаем, что для медицинской деятельности это основополагающий подход. Именно стандартизация, общие требования – независимо от того, государственная или частная. Уровень готовности к расширению объема, каким-то экстренным ситуациям должен быть максимальным», – отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сотрудничество по линии медицины развивается в Союзном государстве очень эффективно. Так, с 2016 года в санаториях по союзной программе оздоровились 27 тысяч российских и белорусских детей из так называемых «чернобыльских» регионов.

Граждане Беларуси и России имеют равные права на получение медпомощи в полном объеме на всей территории Союзного государства.