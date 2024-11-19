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Министерства здравоохранения Беларуси и России подвели промежуточные итоги союзных программ
19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошла совместная коллегия министров здравоохранения Союзного государства Беларуси и России. Главы ведомств подвели промежуточные итоги союзных программ, в том числе по борьбе с раком.
На протонную терапию из бюджета Союзного государства выделили около семи миллионов белорусских рублей (это более 200 миллионов российских). В будущем году лечение пройдут 88 пациентов. Делают процедуру только в одном центре в Ульяновской области. Благодаря союзным программам, для лечения белорусов в России и наоборот никаких специальных разрешений не нужно.
Сотрудничество по линии медицины развивается в Союзном государстве очень эффективно. Так, с 2016 года в санаториях по союзной программе оздоровились 27 тысяч российских и белорусских детей из так называемых «чернобыльских» регионов.
Граждане Беларуси и России имеют равные права на получение медпомощи в полном объеме на всей территории Союзного государства.
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Сотрудничество по линии медицины развивается в Союзном государстве эффективно. Так, с 2016 года в санаториях по союзной программе оздоровились 27 тысяч российских и...
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