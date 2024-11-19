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Бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ!
19.11.2024 08:03 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Банк БелВЭБ предлагает уникальную возможность — бесплатное пользование
Это стильное и технологичное решение для приёма наличных и безналичных платежей для бизнеса, устройство 4 в 1, которое включает в себя многофункциональную программную кассу, терминал для приёма карточек и бесконтактных методов оплаты, сканер QR- и штрих-кодов и СККО (система контроля кассового оборудования).
- программную кассу, соответствующую требованиям МНС и Госстандарта;
- доступные тарифы на услуги эквайринга;
- бесплатное подключение интернет-эквайринга;
- приём всех видов наличных и безналичных платежей (в том числе, с использованием бесконтактных сервисов);
- выгодный тариф на услуги передачи данных от партнёра-оператора мобильной связи (СООО «Мобильные ТелеСистемы»);
- только для пользователей БелВЭБ-Касс – сниженный тариф на услуги оператора программной кассы (ООО «Настоящая цифровая»).
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Банк БелВЭБ предлагает уникальную возможность - бесплатное пользование БелВЭБ-Кассой на весь период обслуживания в банке.
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