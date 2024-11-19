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Бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ!

19.11.2024 08:03 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Банк БелВЭБ предлагает уникальную возможность — бесплатное пользование БелВЭБ-Кассой на весь период обслуживания в банке.

Это стильное и технологичное решение для приёма наличных и безналичных платежей для бизнеса, устройство 4 в 1, которое включает в себя многофункциональную программную кассу, терминал для приёма карточек и бесконтактных методов оплаты, сканер QR- и штрих-кодов и СККО (система контроля кассового оборудования).

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа», с 1 июля 2025 года субъекты хозяйствования обязаны использовать кассовые суммирующие аппараты, в том числе совмещенные с таксометрами, билетопечатающие машины, включенные в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, и программные кассы, обеспечивающие в том числе считывание и передачу в систему контроля кассового оборудования информации о реализации товаров, маркированных унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.

Для того, чтобы избежать расходов на приобретение нового кассового оборудования, Банк БелВЭБ готов предоставить БелВЭБ-Кассы бесплатно* в необходимом количестве при оформлении пакета услуг для Вашего бизнеса.

Оформляйте заявку на БелВЭБ-Кассу и получайте:

-  программную кассу, соответствующую требованиям МНС и Госстандарта;

-  доступные тарифы на услуги эквайринга;

-  бесплатное подключение интернет-эквайринга;

-  приём всех видов наличных и безналичных платежей (в том числе, с использованием бесконтактных сервисов);

-  выгодный тариф на услуги передачи данных от партнёра-оператора мобильной связи (СООО «Мобильные ТелеСистемы»);

- только для пользователей БелВЭБ-Касс – сниженный тариф на услуги оператора программной кассы (ООО «Настоящая цифровая»).

Чтобы успеть получить БелВЭБ-Кассу, необходимо всего лишь оставить заявку по телефону 7209 или на сайте belveb.by. Оформление всех необходимых документов происходит за один визит в банк.

 
 
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Банк БелВЭБ предлагает уникальную возможность - бесплатное пользование БелВЭБ-Кассой на весь период обслуживания в банке.
 
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