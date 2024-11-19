Бесплатные БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ!

Источник материала: ProBusiness

Банк БелВЭБ предлагает уникальную возможность — бесплатное пользование БелВЭБ-Кассой на весь период обслуживания в банке.

Это стильное и технологичное решение для приёма наличных и безналичных платежей для бизнеса, устройство 4 в 1, которое включает в себя многофункциональную программную кассу, терминал для приёма карточек и бесконтактных методов оплаты, сканер QR- и штрих-кодов и СККО (система контроля кассового оборудования).



Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа», с 1 июля 2025 года субъекты хозяйствования обязаны использовать кассовые суммирующие аппараты, в том числе совмещенные с таксометрами, билетопечатающие машины, включенные в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, и программные кассы, обеспечивающие в том числе считывание и передачу в систему контроля кассового оборудования информации о реализации товаров, маркированных унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.



Для того, чтобы избежать расходов на приобретение нового кассового оборудования, Банк БелВЭБ готов предоставить БелВЭБ-Кассы бесплатно* в необходимом количестве при оформлении пакета услуг для Вашего бизнеса.



Оформляйте заявку на БелВЭБ-Кассу и получайте:

- программную кассу, соответствующую требованиям МНС и Госстандарта;

- доступные тарифы на услуги эквайринга;

- бесплатное подключение интернет-эквайринга;

- приём всех видов наличных и безналичных платежей (в том числе, с использованием бесконтактных сервисов);

- выгодный тариф на услуги передачи данных от партнёра-оператора мобильной связи (СООО «Мобильные ТелеСистемы»);