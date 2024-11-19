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Лукашенко: Товарооборот Беларуси со Смоленской областью нужно вернуть на уровень в $5 млрд
19.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот Беларуси со Смоленской областью предстоит «подтянуть» до прежнего уровня в пять миллиардов долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором российского региона Василием Анохиным.
Ключевыми направлениями для совместной работы Лукашенко назвал создание сборочных производств коммунальной и сельхозтехники, станкостроение, поставки продовольствия и обновление парка пассажирского транспорта в регионе. В планах также создание сервисного центра по обслуживанию белорусских автобусов. Для развития сотрудничества немаловажно обеспечить полную свободу передвижения граждан через белорусско-российскую границу, уверен президент.
Сейчас товарооборот Беларуси со Смоленской областью составляет три миллиарда долларов.
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Президент республики провел встречу с губернатором российского региона Василием Анохиным.
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