Лукашенко: Товарооборот Беларуси со Смоленской областью нужно вернуть на уровень в $5 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот Беларуси со Смоленской областью предстоит «подтянуть» до прежнего уровня в пять миллиардов долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором российского региона Василием Анохиным.

«Это просто, я так понимаю, ворота Беларуси в огромную Россию. Как мы с Путиным договорились, эти три области должны быть теснейшим образом связаны с Беларусью – Брянская, Смоленская, Псковская. Плюс рядом Ленинград. Мы и на Сахалине работаем. По отдельным направлениям, технологическим и так далее. По всей России. Но основа – это наши соседи», – отметил глава государства.

Ключевыми направлениями для совместной работы Лукашенко назвал создание сборочных производств коммунальной и сельхозтехники, станкостроение, поставки продовольствия и обновление парка пассажирского транспорта в регионе. В планах также создание сервисного центра по обслуживанию белорусских автобусов. Для развития сотрудничества немаловажно обеспечить полную свободу передвижения граждан через белорусско-российскую границу, уверен президент.

«Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, – мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы. Пусть люди едут, куда они хотят, – в Смоленскую область. И, наоборот, мы даже не знаем, кто приезжает со Смоленской области. Поэтому нам тормозить в этом плане людей ни в коем случае не надо. Это очень важно», – сказал Лукашенко.

Сейчас товарооборот Беларуси со Смоленской областью составляет три миллиарда долларов.