В Беларуси подняли базовую величину: с 1 января 2025 года вырастут пошлины и штрафы для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Правительство Беларуси установило размер базовой величины на 2025 год. Согласно постановлению № 848 , с 1 января базовая составит 42 рубля. Рост по сравнению с 2024-м на 2 рубля (в прошлый раз повышение составило 3 рубля). Следом теперь вырастут различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. «Про бизнес» составил таблицу основных изменений.

При Минске спустя 3 года возобновили регистрацию ИП">регистрации ИП или юридического лица необходимо оплачивать госпошлину. Ставки напрямую зависят от размера базовой величины.

От уплаты госпошлины освобождаются организации и индивидуальные предприниматели «за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы (учредительные договоры — для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти документы».

Кроме того, увеличение базовой величины отразится на суммах штрафов, которые, согласно КоАП , привязаны к этому показателю.

Публикуем примеры повышения пошлин и штрафов: