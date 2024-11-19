3Х-кратный рост бизнеса: как две компании утроили бизнес в ходе проекта внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2» компанией Академ и К

За последние три года мясоперерабатывающая компания «Густус» и сеть магазинов «Территория Пятачок» достигли невероятных результатов благодаря автоматизации бизнес-процессов на базе «1С:ERP». Вот что удалось достичь всего за 18 месяцев после внедрения ERP- системы Академ и К - 1С Центром ЕРП:
Рост объемов производства с 30 до 170 тонн в месяц
Увеличение выручки в 2,1 раза
Расширение ассортимента продукции в 2 раза
Открытие 7 новых магазинов и удвоение розничного товарооборота
Чистая прибыль выросла в 4 раза
Зарплаты сотрудников увеличились более чем в 2 раза
Как «Густус» добился таких впечатляющих результатов?
Секрет — в правильно выбранной стратегии автоматизации и надежном партнере. В этой статье мы расскажем о том, как компания Академ и К помогла «Густус» полностью преобразить бизнес, оптимизировать процессы и укрепить свои позиции на рынке.
История компании и вызовы на пути к росту
Основанная в 2008 году, компания «Густус» специализируется на производстве колбас, копченостей и полуфабрикатов. Это семейное предприятие, которое всегда ориентировалось на высокое качество и локальное сырье. Однако к 2021 году компания столкнулась с рядом вызовов:
Расширение ассортимента и новых направлений требовало более гибкой системы учета и планирования.
Ужесточение стандартов сертификации потребовало полной прослеживаемости продукции от сырья до полок магазинов.
Управление растущими объемами производства стало невозможным с устаревшими системами.
Для того чтобы не просто сохранить позиции, но и масштабировать бизнес, «Густус» принял решение о внедрении современной ERP-системы.
Почему выбор пал на Академ и К?
Для реализации амбициозного проекта по автоматизации «Густус» обратился к экспертам из компании Академ и К — ведущему партнеру по внедрению 1С:ERP в Беларуси. Академ и К - это ведущий партнер по комплексной автоматизации на базе «1С:Предприятие 8» в Беларуси. Академ и К обладает богатым опытом в внедрении ERP-систем и комплексным подходом — от ИТ-аудита и подбора оборудования до корпоративного консалтинга и технической поддержки. Компания входит в ТОП-3 по ERP-решениям и является первым в Беларуси партнером 1С:Консалтинг, что подтверждает высокий уровень профессионализма и надежности.
Академ и К предложили комплексное решение:
Аудит процессов и рекомендации по модернизации оборудования
Комплексная автоматизация «под ключ» с учетом специфики мясопереработки
Быстрое и гибкое внедрение, несмотря на жесткие сроки
Команда Академ и К провела тщательный анализ бизнес-процессов «Густус», выявив «узкие места» и предложив решения для их оптимизации. Это стало основой для успешного перехода на новую систему и минимизации рисков.
Как проходило внедрение: вызовы и решения
Проект стартовал летом 2021 года, и уже к ноябрю компания «Густус» полностью перешла на работу в «1С:ERP». Это позволило запустить первый магазин на новой платформе уже 1 декабря 2021 года.
Однако на пути к успеху не обошлось без трудностей:
Нехватка кадров для быстрого ввода данных;
Параллельная работа в старой и новой системах для завершения отчетного периода;
Появление дополнительных требований в процессе, например, учет давальческого сырья.
Благодаря профессионализму команды Академ и К и тесному сотрудничеству с клиентом, все вызовы были успешно преодолены в кратчайшие сроки.
Достижения после автоматизации
Система «1С:ERP» стала настоящим двигателем роста для компании «Густус». Вот ключевые результаты:
Увеличение объемов производства и ассортимента: новые возможности для учета и планирования позволили вдвое увеличить ассортимент и объем выпускаемой продукции.
Оптимизация затрат и снижение издержек: контроль сроков годности и ежедневное планирование закупок помогли сократить расходы на просроченное сырье и улучшить управление запасами.
Рост финансовой устойчивости: исключение кассовых разрывов и улучшение управления денежными потоками позволили компании стабильно развиваться даже в условиях экономической нестабильности.
Штрихкодирование 1C и полная прослеживаемость продукции
Одним из ключевых этапов проекта стало внедрение штрихкодирования, что дало возможность отслеживать каждый этап производства — от сырья до готовой продукции на полках магазинов. Это не только соответствует требованиям государственных стандартов, но и усиливает доверие потребителей к бренду.
Расширение розничной сети и выход на новые рынки
Система 1С:ERP стала толчком для расширения розничной сети. С декабря 2021 года по апрель 2024 года «Густус» открыл 7 новых магазинов и удвоил товарооборот розничной сети. Это позволило компании укрепить позиции на рынке и значительно увеличить охват клиентов по всей стране.
Управление себестоимостью и аналитика для роста
Благодаря новым аналитическим инструментам, «Густус» получил возможность детально анализировать себестоимость продукции и управлять ассортиментом. Это позволило исключить нерентабельные товары и сосредоточиться на более прибыльных направлениях, обеспечив стабильную рентабельность на уровне 10%.
Финансовая устойчивость и управление денежными потоками
Система помогла компании оптимизировать денежные потоки и исключить кассовые разрывы. Это дало «Густус» возможность более гибко планировать и управлять финансами, что способствовало устойчивому росту в долгосрочной перспективе.
Планы на будущее: уверенный рост и новые горизонты
Компания «Густус» не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайших планах:
Дальнейшее расширение розничной сети и выход на новые рынки
Нормирование затрат и оптимизация производства
Увеличение объемов оптовых продаж и освоение новых регионов
Академ и К — надежный партнер для вашего бизнеса
Кейс компании «Густус» показал, что правильно выбранная стратегия автоматизации и надежный партнер могут стать ключевыми факторами для достижения впечатляющих результатов. Компания Академ и К зарекомендовала себя как профессионал в сфере автоматизации бизнес-процессов на базе 1С:ERP, предлагая индивидуальный подход к каждому клиенту.
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