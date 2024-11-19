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Республиканский DemoDay - победители «Стартап-марафона» определятся в ближайшее время

19.11.2024 16:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В рамках «Недели бизнеса — 2024» пройдет финал конкурсной программы Белагропромбанка «Стартап-марафон». На республиканском DemoDay стартапы презентуют свои проекты перед экспертным советом конкурса, партнерами и потенциальными инвесторами.

Уже третий год подряд в рамках Стартап-марафона Белагропромбанк осуществляет поддержку инновационных проектов и стартап-идей. Развитие навыков управления проектами, создание эффективных маркетинговых кампаний, презентация проектов перед инвесторами — основные бизнес-скилы, которые прокачивают участники марафона. В ходе проекта своими знаниями с участниками активно делятся успешные бизнесмены, юристы, инвесторы, маркетологи и проводят индивидуальные консультации менторы и трекеры.

«Участники отметили значительное улучшение своих знаний и умений в области ведения бизнеса после обучения. Они смогли лучше структурировать свои проекты и подготовиться к презентации перед инвесторами на финальном DemoDay, который станет кульминацией девяти месячного пути, полного креативных идей, упорного труда и интересных открытий. Мы гордимся достижениями всех участников и предвкушаем яркий финал. Каждый сезон Стартап-марафона становится всё интереснее и насыщеннее. Уверены, что финал третьего сезона Стартап-марафона будет захватывающим и запоминающимся для всех присутствующих и участников», — пояснила начальник Управления развития экосистемы Белагропромбанка Виктория Барисевич.

Стоит отметить, что сегодня наиболее популярное направление для стартапов — информационные технологии (IT), особенно те, которые связаны с искусственным интеллектом и кибербезопасностью. Также высок интерес к медицинским проектам, включая телемедицину, разработку новых устройств и цифровых решений для здравоохранения. Агротехнические стартапы тоже остаются актуальными благодаря росту спроса на инновационные решения в сельском хозяйстве, такие как автоматизация процессов, точное земледелие и устойчивое производство продуктов питания.

Напомним, что в истории Стартап-марафона уже есть примеры не просто составления бизнес-плана, а успешного запуска реального бизнеса. А один из лидеров текущего сезона Стартап-марафона разрабатывает приложение для заказа и доставки сыпучих строительных материалов и смог запустить тестовую версию приложения и выполнить первый заказ. Команда находится на стадии регистрации юридического лица. В ближайшем будущем проект планирует стать резидентом технопарка «Коралл» в Гомеле.

И это не все достижения участников. Большинство команд протестировали ни одну гипотезу за время участия в Стартап-марафоне. Благодаря полученным знаниям и консультациям в рамках обучения они смогли проанализировать своих конкурентов, привлечь первых клиентов и начать активно продвигать свой продукт на рынке. Некоторые стартапы успели заключить первые контракты и начать продажи.

«Победители республиканского DemoDay получат финансовую поддержку на развитие своих проектов и банк продолжит активное взаимодействие с ними. Формат будет зависеть от потребностей и запросов каждого конкретного проекта, но в любом случае наша цель — создать максимально комфортные условия для дальнейшего роста и развития стартапов», — отметила Виктория Барисевич.

 
Теги: Гомель
 
 
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В рамках «Недели бизнеса - 2024» пройдет финал конкурсной программы Белагропромбанка «Стартап-марафон». На республиканском DemoDay стартапы презентуют свои проекты...
 
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